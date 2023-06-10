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Сколько укрытий в Киеве пригодны для использования

10 июня 2023 12:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сколько укрытий в Киеве пригодны для использования
Правоохранители во время проверки укрытия. Фото: МВД
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киеве специальная комиссия проверила более четырех тысяч укрытий. По подсчетам, только 15% укрытий столицы пригодны для использования.

Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

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Сколько укрытий в Киеве пригодны для использования

"По состоянию на 10 июня комиссия закончила проверку всех 4655 укрытий Киева. Результаты неутешительны", — сказал Камышин.

Он рассказал, что свободно доступными оказались менее половины укрытий — лишь 44%, а еще 21% — доступны в течение 5 мин (обычно это дежурные, которые открывают укрытие по тревоге).

Однако по состоянию без существенных замечаний в столице пригодны 15% укрытий, еще 50% пригодны технически, но их еще нужно привести в порядок.

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Инфографика: Минстратегпром

Напомним, 1 июня, правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

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