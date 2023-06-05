Чи справедливий арешт охоронця, який не відчинив укриття: що думають українці

Охоронець Вадим Мошкін, якого суд кинув за ґрати через зачинені двері бомбосховища. Фото: "ґрати"

Охоронця поліклініки, який не відчинив укриття під час повітряної тривоги кинули за ґрати. Йому грозить від 5 до 8 років позбавлення волі.

Кореспонденти Новини.LIVE запитали українців, що вони думають з цього приводу.

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"В економіці, корупції, політиці, в злочинах, недостачах винен той самий охоронець. Зрозуміло, так? Тут не йдеться про зачинені чи відчинені двері, це ціла інфраструктура, і має бути не лише охоронець, а людина, яка супроводжує тощо. Те, що звинуватили цього охоронця, ну це класика. Хтось краде в держави три мільйони доларів і нічого, а людина за побите відро буде посаджена. Сумна історія, тому що у начальства мордочки в пуху, у начальства "джипи", все у них прикрито, а прості люди несуть відповідальність", — зазначає один із пересічних киян.

Друга опитана жінка теж вважає, що арешт охоронця — це несправедливо, адже повинна також відповідати влада, яка не прослідкувала належним чином за цим питання.

"Як на мене, це трохи несправедливо, тому що охоронець, мабуть, займає найнижчу ланку у цьому питанні. Однозначно, що потрібно було перевіряти укриття та все налагоджувати ще минулого року. У кожному районі є адміністрація, і саме вона повинна займатися відповідними питаннями", — каже опитана українка.

Інший чоловік вважає, що місцева влада знайшла крайніх, аби показати, що вона відреагувала на ситуацію, але по суті це саме її відповідальність, саме вона має слідкувати, у якому стані перебувають бомбосховища і чи є до них доступ.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупаційні війська завдали чергового удару по Києву. Внаслідок обстрілів у Деснянському районі столиці загинули троє людей. Серед них 9-річна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителі району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу люди, було зачинене.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський натякнув, що відповідатиме за закриті укриття в столиці буде мер Києва, тобто Віталій Кличко.

Того ж дня, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.

А вже 3 червня у МВС прозвітували, що в Україні перевірено понад чотири тисячі укриттів.

Столичні правоохоронці вже затримали трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медичного закладу в Києві. Їх підозрюють у недопуску громадян столиці до укриття під час обстрілу.