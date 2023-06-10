Скільки укриттів у Києві придатні для використання

Правоохоронці під час перевірки укриття. Фото: МВС

У Києві спеціальна комісія перевірила понад чотири тисячі укриттів. За підрахунками, лише 15% укриття столиці придатні для використання.

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

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"Станом на 10 червня комісія закінчила перевірку всіх 4655 укриттів Києва. Результати невтішні", — сказав Камишін.

Він розповів, що вільно-доступними виявились менше половини укриттів — лише 44%, а ще 21% доступні протягом 5 хв, зазвичай це чергові, які відкривають укриття по тривозі.

Проте за станом, без суттєвих зауважень у столиці придатні 15% укриттів, ще 50% придатні технічно, але їх ще треба привести до ладу.

Інфографіка: Мінстратегпром

Нагадаємо, 1 червня, уряд ухвалив рішення про перевірку роботи всіх укриттів у країні. Вони повинні бути доступними у будь-який час доби під час повітряної тривоги.