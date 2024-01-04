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Стеклянные остановки для Киева за более 8 миллионов, — Евгения Кулеба раскритиковала решение властей

4 января 2024 17:33
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова
Стеклянные остановки для Киева за более 8 миллионов, — Евгения Кулеба раскритиковала решение властей
Стеклянная остановка в Киеве. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова

Киевские власти приняли решение о закупке 30 стеклянных остановок общественного транспорта, на которых люди будут находиться во время тревоги. Такие остановки могут быть опасны для людей во время обстрелов.

Об этом Новини.LIVE сообщила депутат Киевского городского совета Евгения Кулеба.

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Город закупит 30 стеклянных остановок общественного транспорта за 8,37 миллиона гривен. Такое решение возмутило киевлян.

"Несмотря на то, что время очень серьезно изменилось, городские власти живут в каких-то старых временах. И точно с точки зрения безопасности установления стеклянных остановок — а акцент делается на том, что это будет служить укрытием для людей — это нелогичное, неправильное решение", — сообщила депутат Киевсовета.

В случае обстрела разбитые стекла могут стать огромной угрозой для людей, говорит Евгения. Особенно учитывая, что общественный транспорт во время тревоги останавливается, и на некоторых остановках людям просто негде спрятаться, кроме как на самой остановке.

Но и в мирное время такое решение было бы неуместным.

"Стеклянные остановки не защищают от солнца — там очень жарко, наоборот там парниковый эффект образуется летом. Очень часто там щели, в которые заливается дождь. Ну, и они еще и не очень хорошо смотрятся, потому что за ними нужно ухаживать", — рассказала Евгения Кулеба.

Остановки должны быть установлены до конца декабря. Выделяют из бюджета на это более 8 миллионов гривен.

В тендере на Prozorro принимала участие, к слову, только одна выигравшая его компания — "МонтажБуд77".

Напомним, власти Киева в этом году не выделили в бюджете никаких средств на ремонт закрытых станций метрополитена.

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