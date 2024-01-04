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Скляні зупинки для Києва на понад 8 мільйонів, — Євгенія Кулеба розкритикувала рішення влади

4 січня 2024 17:33
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Скляні зупинки для Києва на понад 8 мільйонів, — Євгенія Кулеба розкритикувала рішення влади
Скляна зупинка у Києві. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Київська влада ухвалила рішення про закупівлю 30 скляних зупинок громадського транспорту, на яких люди будуть перебувати під час тривоги. Такі зупинки можуть бути небезпечними для людей під час обстрілів. 

Про це Новини.LIVE повідомила депутатка Київської міської ради Євгенія Кулеба. 

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Скляні зупинки у Києві

Місто закупить 30 скляних зупинок громадського транспорту за 8,37 мільйона гривень. Таке рішення обурило киян. 

"Попри те, що час дуже серйозно змінився, міська влада живе в якихось старих часах. І точно з точки зору безпеки встановлення скляних зупинок — а акцент робиться на тому, що це слугуватиме укриттям для людей — це нелогічне, неправильне рішення", — повідомила депутатка Київради.

У разі обстрілу розбите скло може стати величезною загрозою для людей, каже Євгенія. Особливо враховуючи, що громадський транспорт під час тривоги зупиняється, і на деяких зупинках людям просто більше ніде сховатись, окрім як на самій зупинці. 

Але й в мирний час таке рішення було б недоречним. 

"Скляні зупинки не захищають від сонця — там дуже спекотно, навпаки там парниковий ефект утворюється влітку. Дуже часто там щілини, у які заливається дощ. Ну, і вони ще й не дуже гарно виглядають, тому що за ними потрібно доглядати", — розповіла Євгенія Кулеба.

Зупинки мають встановити до кінця грудня. Виділяють з бюджету на це понад 8 мільйонів гривень. 

У тендері на Prozorro брала участь, до слова, лише одна компанія, яка його й виграла — "МонтажБуд77".

Нагадаємо, влада Києва цьогоріч не виділила в бюджеті жодних коштів на ремонт зачинених станцій метрополітену.

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