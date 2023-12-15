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Бюджет Києва 2024 — влада не виділила ні копійки на ремонт метро

15 грудня 2023 13:10
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Бюджет Кижва 2024 - гроші на ремонт метро
Закриття метро в Києві через розгерметизацію. Фото: Соцмережі
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під час ухвалення бюджету столиці на 2024 рік не було виділено додаткових грошей на "Київський метрополітен", аби ремонтувати синю гілку. Критична ситуація із закриттям шести станцій не була врахована під час планування видатків, однак на дороги виділили мільярди. 

Про це Новини.LIVE ексклюзивно розповів депутат Київради Андрій Вітренко. 

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"На метро не виділили додатково нічого. Були підняті питання щодо цього. Відповідь доповідача була такою, що ця ситуація не потребує додаткових коштів, тому вони не були враховані в бюджеті", — сказав Вітренко. 

Натомість на дороги виділили понад 20 млрд грн. Це попри те, що останні пів року кияни щотижня виходили під стіни КМДА з вимогою не ремонтувати дороги під час війни, а  направляти гроші на ЗСУ. 

Бюджет Києва на 2024 рік 

Влада ухвалила бюджет столиці 14 грудня. В цей час під КМДА зібралися мітингувальники, які вимагали збільшити видатки з бюджету міста на ЗСУ. За словами мера столиці Кличка,  Київ планував виділити 1 млрд грн на армію.

У той же час Кличко неоднозначно звернувся до мітингувальників, заявивши, щоб вони йшли на передову. 

"У нас з мобілізацією є великі проблеми, коли переважна більшість хлопців у віці від 20 до 40 років приходять і кажуть гроші на ЗСУ... Вони морально підтримують, якщо серце болить, чому не вдягають військову форму та не захищають країну?" — зазначив міський голова.

Нагадаємо, що мер Віталій Кличко вніс поправку до бюджету і виділив додаткові гроші на ЗСУ, але цифра може змінитися. 

Додамо, що ситуація з метро у Києві вкрай критична. 13 грудня поліція з обшуками прийшла до КП "Київський метрополітен", ПрАТ "Метробуд" та до структурних підрозділів КМДА. Слідчі дії проводять у рамках кримінального провадження за кваліфікацією "Службова недбалість" (ч. 2 ст. 367 КК України). 

Також кияни створили електронну петицію, в якій вимагають звільнити директора метрополітену Віктора Брагінського

 

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