Киевлянин погиб из-за нападения ТЦК - в ГБР прокомментировали инцидент

Смерть мобилизованного от избиения в Киеве — за дело взялось ГБР
Суд принял решение продлить содержание под стражей двух военнослужащих, которых подозревают в причастности к гибели мобилизованного. Речь идет о начальнике Подольского районного территориального центра комплектования и солдате, который служит в Шевченковском районном ТЦК.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Детали дела
Вчера, 17 июля, суд принял решение продлить меру пресечения начальнику Подольского районного ТЦК, который не вмешался, чтобы остановить действия своего подчиненного, а также солдату Шевченковского районного ТЦК и СП Киева, которого подозревают в жестоком избиении мобилизованного, что привело к его гибели.
"Работники ГБР сообщили о подозрениях заместителю начальника Подольского районного ТЦК и СП и солдату Шевченковского районного ТЦК и СП Киева. Оба фигуранта находятся под стражей, вчера, 17 июля, суд продлил применение этой меры пресечения", — говорится в сообщении.
В ГБР отметили, что заместитель начальника Подольского районного ТЦК и СП, который находился в автобусе во время инцидента и отвечал за перевозку военнообязанных, не принял никаких мер, чтобы остановить избиение. Хотя имел реальную возможность вмешаться, он не отреагировал на действия своего подчиненного.
Поэтому он также является ответчиком по делу о смерти мобилизованного.
Напомним, что гражданского мужчину на Киевщине задержали за нарушение правил воинского учета. ВВК признала его годным к службе и направила в воинскую часть. Когда автобус приехал в Киевский городской сборный пункт, работник ТЦК вытащил мужчину из автобуса за ноги и оставил лежать на плацу — там и констатировали его смерть.
А ранее в Карловском районе Полтавской области женщина напала на военнослужащего ТЦК.
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