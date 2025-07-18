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Головна Київ Смерть мобілізованого від побиття в Києві — за справу взялося ДБР

Смерть мобілізованого від побиття в Києві — за справу взялося ДБР

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 17:47
Киянин загинув через напад ТЦК - у ДБР прокоментували інцидент
Працівники ТЦК та СП виписують чоловіку штраф. Фото ілюстративне: кадр із відео

Суд ухвалив рішення продовжити тримання під вартою двох військовослужбовців, яких підозрюють у причетності до загибелі мобілізованого. Мова йде про начальника Подільського районного територіального центру комплектування та солдата, що служить у Шевченківському районному ТЦК.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Деталі справи

Учора, 17 липня, суд ухвалив рішення продовжити запобіжний захід начальнику Подільського районного ТЦК, який не втрутився, аби зупинити дії свого підлеглого, а також солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва, якого підозрюють у жорстокому побитті мобілізованого, що призвело до його загибелі.

"Працівники ДБР повідомили про підозри заступнику начальника Подільського районного ТЦК та СП та солдату Шевченківського районного ТЦК та СП Києва. Обидва фігуранти перебувають під вартою, вчора, 17 липня, суд продовжив застосування цього запобіжного заходу", — ідеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що заступник начальника Подільського районного ТЦК та СП, який перебував у автобусі під час інциденту та відповідав за перевезення військовозобов’язаних, не вжив жодних заходів, аби зупинити побиття. Хоча мав реальну можливість втрутитися, він не відреагував на дії свого підлеглого.

Через це він також є відповідачем у справі про смерть мобілізованого.

Нагадаємо, що цивільного чоловіка на Київщині затримали за порушення правил військового обліку. ВЛК визнала його придатним до служби й направила до військової частини. Коли автобус приїхав до Київського міського збірного пункту, працівник ТЦК витягнув чоловіка з автобуса за ноги та залишив лежати на плацу — там і констатували його смерть.

А раніше у Карлівському районі Полтавської області жінка напала на військовослужбовця ТЦК.

Київ ДБР смерть розслідування ТЦК та СП
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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