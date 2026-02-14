В Киеве во время задержания умер мужчина— полиция показала видео

Правоохранители на месте инцидента. Иллюстративное фото: Нацполиция/Facebook

Недавно в Киеве во время задержания умер мужчина. Впоследствии правоохранители показали видео с нагрудных бодикамер патрульных, во время работы которых произошел этот инцидент.

Соответствующее видео пресс-служба Патрульной полиции Киева опубликовала в Telegram, информирует Новини.LIVE в субботу, 14 февраля.

Реклама

Читайте также:

Смерть мужчины во время задержания — видео от полиции

Сегодня, 14 февраля, в полиции обнародовали видео с нагрудных бодикамер патрульных, во время работы которых умер мужчина.

Ранее правоохранители информировали, что 8 февраля около часа ночи, на спецлинию 112 поступило сообщение об административном правонарушении. По словам заявителя, неизвестные лица распивали алкогольные напитки на детской площадке, нецензурно выражались, мешали отдыхать и нарушали требования комендантского часа.

Инспекторы прибыли на место происшествия, где обнаружили группу лиц, которые агрессивно вели себя и нарушали общественный порядок.

"Мы попытались успокоить нарушителей, однако один из мужчин начал угрожать патрульным и не реагировал на замечания полицейских. С целью прекращения правонарушения патрульные применили к нему физическую силу и наручники", — объяснили в полиции.

А также добавили, что мужчине внезапно стало плохо, и он начал терять сознание. На место прибыла медицинская бригада, однако, несмотря на принятые реанимационные мероприятия, мужчина умер.

В полиции отметили, что согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер из-за болезни сердца.

Напомним, что недавно в Кривом Роге судья сбила ребенка на пешеходном переходе.

Также мы информировали о смерти мужчины в помещении ТЦК на Львовщине.