Смерть чоловіка у Києві під час затримання — відео з бодікамер

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 16:25
У Києві під час затримання помер чоловік — поліція показала відео
Правоохоронці на місці інциденту. Ілюстративне фото: Нацполіція/Facebook

Нещодавно у Києві під час затримання помер чоловік. Згодом правоохоронці показали відео з нагрудних бодікамер патрульних, під час робити яких стався цей інцидент.

Відповідне відео пресслужба Патрульної поліції Києва опублікувала у Telegram, інформує Новини.LIVE у суботу, 14 лютого.

Читайте також:

Смерть чоловіка під час затримання — у поліції показали відео

Сьогодні, 14 лютого, у поліції оприлюднили відео з нагрудних бодікамер патрульних, під час роботи яких помер чоловік.

Раніше правоохоронці інформували, що 8 лютого близько першої години ночі, на спецлінію 112 надійшло повідомлення про адміністративне правопорушення. Зі слів заявника, невідомі особи розпивали алкогольні напої на дитячому майданчику, нецензурно висловлювалися, заважали відпочивати та порушували вимоги комендантської години.

Інспектори прибули на місце події, де виявили групу осіб, які агресивно поводилися та порушували публічний порядок.

"Ми спробували заспокоїти порушників, однак один із чоловіків почав погрожувати патрульним і не реагував на зауваження поліціянтів. З метою припинення правопорушення патрульні застосували до нього фізичну силу та кайданки", — пояснили у поліції.

А також додали, що чоловікові раптово стало зле, і він почав втрачати свідомість. На місце прибула медична бригада, однак, попри вжиті реанімаційні заходи, чоловік помер.

У поліції зазначили, що згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловік помер через хворобу серця.

Нагадаємо, що нещодавно у Кривому Розі суддя збила дитину на пішохідному переході.

Також ми інформували про смерть чоловіка в приміщенні ТЦК на Львівщині.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
