Трагедия на троллее над Днепром в Киеве — что стало причиной трагедии и кто будет за это отвечать

Канатная дорога над Днепром, на которой произошла трагедия. Фото: Facebook "Троллей над Днепром"

В Киеве 21 июля оборвался трос канатной дороги над Днепром, на котором находился 20-летний парень, что привело к его гибели. Следствие продолжается, однако, выяснились новые детали, свидетельствующие о "хронической" халатности безопасности аттракциона со стороны владельцев, и какую роковую ошибку допустили во время его проверки.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" в понедельник, 5 июля.

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Этот трагический инцидент не единственный за 12 лет функционирования киевского троллея, но он стал первым, что закончился летально.

Троллей, соединяющий Арку дружбы народов с Трухановым островом, был установлен компанией SkyPark в 2012 году. Аттракцион работал сезонно — с мая по октябрь. Инвестиционный конкурс на установку оборудования не проводился, и SkyPark монтировала его по упрощенной процедуре после обращения к городским властям Киева.

На момент установки компания получила разрешение на эксплуатацию троллея на пять лет – до 2017 года. Однако по словам основателя SkyPark Николая Поплавко, этот термин не был соблюден, и "точка" попала в руки рейдеров.

"4 марта 2017 года в четыре утра люди в масках перерезали трос на верхней площадке, пока охранник протирал глаза. Затем люди в масках переместились на финишную локацию. Там охрана начала отбиваться, пол дня продолжался "мордобой". В это время представители КП "Благоустройство" "кусали трос, откручивали болты, так и завалили конструкцию. Полиция сказала, что все в рамках закона", — сообщил Поплавко.

Глава Днепровского района Киева Петр Онофрийчук подтвердил, что демонтаж был осуществлен коммунальщиками. По словам советника городского головы по благоустройству Дмитрия Белоцерковца, аттракцион потерял свою легальность по окончании договора.

Первый инвестиционный конкурс на эксплуатацию троллея был объявлен в мае 2017 Киевской городской госадминистрацией (КГГА). Победителем стала компания "Арена Амьюзмент Парк". По информации от Поплавка, до 2017 года компания SkyPark, эксплуатировавшая троллей, платила только по отдельным договорам с КГГА, а ежемесячный взнос в бюджет составил 10-12 тысяч гривен.

После проведения инвестиционного конкурса в 2017 году КГГА начала получать фиксированную арендную плату. Белоцерковец утверждает, что "Арена амьюзмент парк" ежемесячно переводила 50 тысяч гривен.

В мае 2018 года, когда "Арена амьюзмент парк" была ответственна за эксплуатацию троллея, произошла трагедия: человек упал с большой высоты на песок. После этого Белоцерковец заявил о нарушении условий договора, согласно которым аттракцион должен был работать только один сезон — в 2017 году. Троллей был демонтирован, и город обещал провести новый инвестиционный конкурс на строительство канатной дороги.

Однако идея со строительством канатной дороги отпала из-за проблем с разрешительной документацией и ЮНЕСКО. Хотя многие компании проявили интерес к возобновлению троллея, в 2019 году был объявлен новый инвестиционный конкурс, победителем которого стала компания "Активная страна". Общая сумма инвестиций составила 3,6 миллиона гривен, а срок договора – 15 лет.

Один из участников конкурса утверждает, что три компании были связаны с бенефициарами "Активной страны". КГГА заявила, что торги были честными, но вопрос остался открытым. В 2021 году Киевская городская прокуратура попыталась оспорить соглашение, однако Верховный Суд поддержал "Активную страну".

Троллей над Днепром. Фото: Facebook "Троллей над Днепром"

Почему не проводились проверки

С 2020 года в Украине действует мораторий на плановые проверки аттракционов, что создает серьезные проблемы с контролем. Даже после смертельного инцидента в июле 2024 года Государственная служба по труду не смогла провести внеплановую проверку из-за отсутствия информации от "Активной страны" об этом случае.

В государственном органе сообщили, что они обратились в Национальную полицию для получения информации о владельцах троллея. Только после получения этой информации Государственная служба по труду сможет провести внеплановую проверку и начать процедуру привлечения к ответственности.

Один из представителей рынка сообщил, что после трагедии Национальная полиция приступила к проверке документации на экстремальных аттракционах по всей территории страны.

Кто несет ответственность за трагедию

В Киеве был подписан новый трехсторонний инвестиционный договор на установление троллея. В нем приняли участие представители департамента экономики КГГА, заказчик — КП "Плесо", владеющий участком на Трухановом острове, и победитель инвестиционного конкурса. В соответствии с соглашением город сосредотачивается на организационно-административных аспектах проекта, не имея контроля над техническими деталями.

Поскольку отсутствует государственный надзор за троллеем, ответственность за его эксплуатацию возложена на компанию "Активная страна". Согласно нормам безопасного использования аттракционной техники, эта компания должна проводить полный технический осмотр не реже одного раза в год.

Один из владельцев компаний-подрядчиков "Активной страны" сообщил, что после частичной или полной замены деталей троллея следует провести новый технический осмотр и обновить паспорт оборудования. Однако на момент публикации ответа от "Активной страны" о компаниях, производивших и монтировавших оборудование троллея после конкурса 2020 года, получить не удалось.

Проектирование аттракциона и разработку документации осуществляла компания Rope Park. Как пояснил основатель Rope Park Павел Тетера, компания реализовала архитектурные решения, пояснительную записку, генеральный план, проектно-сметную документацию, расчет нагрузок на трос и другие конструктивные детали. Однако за строительство они не несли ответственности. После завершения проектирования компания регулировала натяжение троса по запросу "Активной страны".

Причины трагедии

Правоохранительные органы Киева начали расследование по несчастному случаю на троллее, принадлежащем компании "Активная страна". Сейчас эксперты и представители соответствующих органов власти выдвигают разные предположения о причинах трагедии.

Поисковая операция парня, упавшего в Динпро. Фото: Нацполиция

Представитель Киевского инвестагентства отметил, что "Активная страна" инвестировала значительные средства в оборудование аттракциона.

Один из подрядчиков, участвовавший в строительстве троллея, подчеркнул, что разрыв троса крайне маловероятен. Он подтвердил, что в 2023 году был заменен ролик, не соответствующий параметрам троса. По его словам, трагедия возникла из-за ненадлежащего ухода и эксплуатации аттракциона.

Представитель киевской власти предположил, что причиной недавнего инцидента является ненадлежащий уход за аттракционом.

Один из участников рынка обратил внимание на возможные проблемы с тросом, обнаруженные еще до инцидента. По его словам, компания "Активная страна" заменила тросик, но не заменила точки крепления.

Также он добавил, что существовала постоянная проблема с одним из элементов троллея, который "Активная страна" устраняла ежемесячно.

Высказываемые мнения свидетельствуют, что трагедия на троллее явилась результатом ненадлежащей эксплуатации со стороны "Активной страны".