Трагедія на тролеї в Києві - небезпечні атракціони столиці, що треба знати

Поліція Києва на місці тролею, який обірвався. Фото: Національна поліція

Нещодавно у Києві обірвався тролей над Дніпром, тіло вінничанина через добу знайшли водолази. І доки триває слідство у місті функціонують десятки інших розваг, які можуть нести небезпеку у разі несправності. Це і мотузкові парки, і тролеї над водою, і оглядові колеса тощо.

В чому небезпека і як себе вберегти — у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Розваги у Києві

Звісно, найперша порада, яка спадає на думку, — не брати участі в небезпечних розвагах. Але це саме можна сказати про водіння авто з ймовірністю потрапити в ДТП, використання генераторів з ймовірністю пожежі і навіть куштування екзотичних фруктів з імовірністю отруєння.

Каруселі, тролеї, оглядові майданчики, басейни, водні гірки, аквапарки — все це приносить величезне задоволення. І в Києві таких розваг достатньо — мотузкові парки на ВДНГ та в парку "Перемога", оглядові колеса на Контрактовій площі та в зоопарку. А водних розваг взагалі не перерахувати.

Мотузковий парк на ВДНГ. Фото: vdng.ua

Оглядове колесо на Контрактовій площі. Фото: kyivcity.gov.ua

Небезпека полягає в тому, чи мають всі ці розваги належний технічний стан, хто і як перевіряє їх придатність і на що погоджується людина, коли підписує згоду про те, що немає жодних претензій до надавача послуг.

Саме такі документи зазвичай підписували кияни та гості столиці перед тим, як прокататися на тролеї над Дніпром.

Хто несе відповідальність за атракціон

Однак попри те, що ви підписали, власники атракціонів несуть відповідальність за технічний стан. І перевіряють справність того чи іншого атракціону ціла комісія, яка спершу дозволила ввести в експлуатацію техніку, а потім контролювала її справність, Цю процедуру Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк.

"Перед тим як ввести атракціон в експлуатацію, власник повинен вчинити ряд підготовчих заходів, які своєю чергою включають отримання дозволу на провадження такої діяльності, перевірка справності обладнання, призначення компетентних (які пройшли навчання) працівників та інші дії передбачені законом з метою попередження нещасних випадків", — пояснила юристка.

Правила будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки діють для багатьох підрядників, які здійснюють виготовлення, монтаж, ремонт, реконструкцію, налагодження і забезпечення безпечної експлуатації стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів. Це стосується каруселей, гойдалок, качалок, гірок, коліс огляду, веж, доріг, автодромів, атракціонів з еластичними елементами (стрибки з висоти) тощо.

Повний технічний огляд такі атракціони мають проходити не рідше одного разу на рік. І перевірка фіксується документально.

Канатна дорога над Дніпром, на якій сталася трагедія. Фото: Facebook "Тролей над Дніпром"

"Хочу звернути увагу, що підписання заяви про відсутність зауважень до надавача послуг не може скасувати відповідальність працівників та власників такого атракціону. У разі, якщо нещасний випадок стався у зв’язку із несправністю обладнання або через халатність працівників, то такі особи у будь-якому випадку несуть відповідальність, встановлену законом", — додала юристка.

Виходить, що у будь-якому випадку працівники та власники атракціону будуть нести відповідальність, якщо з вами через несправність техніки щось станеться. Однак повністю убезпечити себе неможливо, адже навіть побачивши документи про свіжий технічний огляд ви не можете бути певні, що він дійсно відбувся з дотриманням усіх вимог.

Нагадаємо, у Києві 21 липня обірвався трос на атракціоні над Дніпром, людина впала в річку. У КМДА заявили, що рятувальники почали пошукову операцію, до якої залучили спеціальну техніку та катери з водолазами. Очевидці розповіли деталі інциденту. За словами одного з них, впавши у воду, людина навіть не проявляла ніяких ознак життя.

На наступний день, 22 липня, рятувальники дістали тіло хлопця, який впав у Дніпро внаслідок обриву тролея біля Пішохідного мосту. Працівники правоохоронних органів вилучили записи з камер відеоспостереження та розслідують трагедію на канатній дорозі через річку Дніпро у Києві. Наразі проводяться слідчі дії.