Смертельное ДТП на блокпосте в Киеве — продолжили ли содержание под стражей судьи Тандыра

Смертельное ДТП на блокпоста в Киеве с участием судьи. Фото: Офис Генпрокурора

Святошинский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру еще на два месяца. Он обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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Так, согласно определению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на два месяца — до 17 февраля 2024 года включительно.

В то же время суд принял арест имущества обвиняемого, а именно земельного участка, расположенного в Киевской области и денежных средств. Согласно декларации, в собственности судьи было 293 тыс. гривен и 25 тыс. дол.

Как известно, 25 мая 2023 года председатель одного из районных судов Киевской области совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины, в результате чего тот погиб на месте. Во время ДТП Алексей Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в уголовном производстве продолжается судебное разбирательство.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Ранее мы писали, что арестованный за совершение аварии, в которой погиб нацгвардеец, судья Алексей Тандыр 12 декабря переписал на бывшую жену Людмилу имущество, а затем развелся с ней. Речь идет о квартире в Святошинском районе Киева площадью 68,8 кв. м и паркоместо.

Кроме того, судьи Алексею Тандыру, который находится в СИЗО, продолжают выплачивать заработную плату.