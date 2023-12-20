Смертельное ДТП на блокпосте в Киеве — продолжили ли содержание под стражей судьи Тандыра
Святошинский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру еще на два месяца. Он обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Суд продолжил заключение под стражу судьи Тандыра
Так, согласно определению суда, мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена на два месяца — до 17 февраля 2024 года включительно.
В то же время суд принял арест имущества обвиняемого, а именно земельного участка, расположенного в Киевской области и денежных средств. Согласно декларации, в собственности судьи было 293 тыс. гривен и 25 тыс. дол.
Как известно, 25 мая 2023 года председатель одного из районных судов Киевской области совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины, в результате чего тот погиб на месте. Во время ДТП Алексей Тандыр находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время в уголовном производстве продолжается судебное разбирательство.
Ранее мы писали, что арестованный за совершение аварии, в которой погиб нацгвардеец, судья Алексей Тандыр 12 декабря переписал на бывшую жену Людмилу имущество, а затем развелся с ней. Речь идет о квартире в Святошинском районе Киева площадью 68,8 кв. м и паркоместо.
Кроме того, судьи Алексею Тандыру, который находится в СИЗО, продолжают выплачивать заработную плату.
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