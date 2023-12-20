Смертельна ДТП на блокпосту у Києві — чи продовжили тримання під вартою судді Тандиру

Смертельна ДТП на блокпосту в Києві за участі судді. Фото: Офіс Генпрокурора

Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру ще на два місяці. Він обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП в стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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Так, згідно з ухвалою суду, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на два місяці — до 17 лютого 2024 року включно.

Водночас суд ухвалив арешт майна обвинуваченого, а саме земельної ділянки, розташованої в Київській області та грошових коштів. Згідно з декларацією, у власності судді було 293 тис. гривень та 25 тис. дол.

Як відомо, 25 травня 2023 року голова одного з районних судів Київщини здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України, внаслідок чого той загинув на місці. Під час ДТП Олексій Тандир перебував у стані алкогольного сп'яніння. На даний час у кримінальному провадженні триває судовий розгляд.

Скриншот допису Офісу Генпрокурора

Раніше ми писали, що заарештований за скоєння аварії, у якій загинув нацгвардієць, суддя Олексій Тандир 12 грудня переписав на колишню дружину Людмилу майно, а потім розлучився з нею. Йдеться про квартиру у Святошинському районі Києва площею 68,8 кв. м і паркомісце.

Крім того, судді Олексію Тандиру, який перебуває в СІЗО, продовжують виплачувати заробітну плату.