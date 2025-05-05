Смертельное ДТП на Киевщине - полиция сообщила о подозрении водителю

Авария между Борисполем и Днепром. Фото: полиция Киева

В понедельник, 5 мая, на автодороге между Борисполем и Днепром, вблизи села Столбяги, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб человек.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Реклама

Читайте также:

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Что известно о ДТП на Киевщине

Как сообщили в полиции Киевской области, предварительное расследование показало, что 27-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Daewoo Lanos.

Авария на Киевщине. Фото: полиция Киева

В результате аварии в больницу с травмами были доставлены пассажир Volkswagen, а также водитель и пассажир Daewoo. К сожалению, пассажир последнего автомобиля скончался в медицинском учреждении.

Правоохранители установили, что водитель Volkswagen находился в состоянии алкогольного опьянения - в его крови зафиксировали 0,45 промилле алкоголя. Мужчина был задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

Авария под Киевом. Фото: полиция Киева

Напомним, в Киеве судили женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения ездила на самокате по улицам.

А на Закарпатье судили мужчину, который продавал автомобили, которые были завезены в Украину, как помощь для ВСУ.