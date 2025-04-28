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У Києві п'яна жінка їздила на самокаті — справу розглядає суд

28 квітня 2025 10:56
Карина Приходько - Редактор
Їхала п'яна на самокаті — у Києві поліція затримала жінку
Жінка їде на самокаті. Ілюстративне фото: УНІАН
Карина Приходько - Редактор

У Києві жінка у стані алкогольного сп'яніння вночі поспішала кудись на електросамокаті та впала на дорозі. Їй загрожує штраф за кермування транспортним засобом у нетверезому стані.

Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у Telegram. 

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Деталі справи

Білошицький розповів, що вночі жінка поспішала кудись на електросамокаті, але не впоралася з керуванням і впала. Обійшлося без травм, але патрульні, які були поблизу, виявили, що вона у стані алкогольного сп'яніння. 

Жінка зізналася, що вживала алкоголь, але була здивована, що керувати електросамокатом у такому стані заборонено. Правоохоронці оформили на неї адміністративні матеріали, і тепер їй доведеться пояснювати свій вчинок у суді.

Яке покарання загрожує жінці

За даними правоохоронців, у цьому випадку передбачено штраф за керування електросамокатом у стані спʼяніння — 17000 грн та позбавлення права керування транспортними засобами строком на рік.

Білошицький нагадав, що неважливо, чи керуєте ви автомобілем, електросамокатом, мотоциклом чи велосипедом — у стані сп’яніння водіння заборонено законом. Такі дії передбачають відповідальність та можуть стати причиною дуже небезпечних наслідків. 

Нагадаємо, у Києві чоловік виправдовував удар РФ по "Охматдиту". Він отримав за це іспитовий термін.

Крім того, на Закарпатті чоловік продавав авто, ввезені як гуманітарку. Суд його покарав. 

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