Смертельное ДТП в Киеве — Догаевой переизбирают меру пресечения

Обвиняемая Догаева в суде. Фото: Новини.LIVE

В Киеве продолжается суд над водителем Audi, которая была за рулем автомобиля во время смертельного ДТП. Тогда в автопроисшествии погибли два человека.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Смертельное ДТП в Киеве

Так, сторона защиты друга водителя Audi Эмина Гусейнова просила отпустить его из-под стражи.

Однако прокурор заявил, что фигурант уже несколько раз привлекался к уголовной и административной ответственности, поэтому его действия во время ДТП были умышленными.

Поэтому суд не удовлетворил апелляцию и оставил Гусейнова под стражей до 15 февраля.

В настоящее время идет рассмотрение дела 20-летней Екатерины Догаевой.

Напомним, что 14 ноября около 20:00 на улице Старокиевской произошло ДТП. 20-летняя подозреваемая Екатерина Дагаева, якобы находясь за рулем Audi в состоянии алкогольного опьянения, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение со встречным автомобилем Toyota.

В результате ДТП погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир автомобиля Toyota. Кроме того, водитель уже была лишена водительских прав за подобное правонарушение ранее.

Во время судебного заседания 5 января водитель Audi, которая была за рулем автомобиля во время смертельного ДТП, была оставлена под стражей на 60 суток.