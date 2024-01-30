Смертельна ДТП у Києві — Догаєвій переобирають запобіжний захід

Обвинувачена Догаєва в суді. Фото: Новини.LIVE

У Києві триває суд над водійкою Audi, яка була за кермом автомобіля під час смертельної ДТП. Тоді в автопригоді загинули двоє людей.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Так, сторона захисту приятеля водійки Audi Еміна Гусейнова просила відпустити його з-під варти.

Проте прокурор заявив, що фігурант вже декілька разів притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності, тож його дії під час ДТП були умисними.

Тому суд не задовільнив апеляцію та залишив Гусейнова під вартою до 15 лютого.

Наразі триває розгляд справи 20-річної Катерини Догаєвої.

Нагадаємо, що 14 листопада близько 20:00 на вулиці Старокиївській сталася ДТП. 20-річна підозрювана Катерина Дагаєва, нібито перебуваючи за кермом Audi у стані алкогольного сп’яніння, виїхала на смугу зустрічного руху та допустила зіткнення з зустрічним автомобілем Toyota.

В результаті ДТП загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир автомобіля Toyota. Крім того, водійка вже була позбавлене водійських прав за подібне правопорушення раніше.

Під час судового засідання 5 січня водійку Audi, яка була за кермом автомобіля під час смертельної ДТП, залишили під вартою на 60 діб.