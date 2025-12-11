В Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП — погиб водитель

Смертельное ДТП с участием молодых людей в Киеве — детали аварии
В среду вечером, 10 декабря, в Киеве на Набережном шоссе произошла авария. Водитель BMW столкнулся с бетонным парапетом подземного перехода — парень погиб на месте.
Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в Telegram в четверг, 11 декабря.
Смертельное ДТП в Киеве — детали от полиции
По информации правоохранителей, 10 декабря около полуночи 18-летний водитель BMW, двигаясь со стороны моста Метро в направлении станции "Выдубичи", не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным парапетом подземного перехода.
В результате ДТП водитель транспортного средства погиб на месте ДТП. А трое его пассажиров — мужчины 18, 20 и 24 лет, были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.
Следователи столичного главка полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Сейчас механизм и обстоятельства ДТП устанавливаются.
