В Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП — погиб водитель

Автомобиль после аварии в Киеве. Фото: Нацполиция

В среду вечером, 10 декабря, в Киеве на Набережном шоссе произошла авария. Водитель BMW столкнулся с бетонным парапетом подземного перехода — парень погиб на месте.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в Telegram в четверг, 11 декабря.

Место ДТП в Киеве 10 декабря 2025 года. Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП в Киеве — детали от полиции

По информации правоохранителей, 10 декабря около полуночи 18-летний водитель BMW, двигаясь со стороны моста Метро в направлении станции "Выдубичи", не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным парапетом подземного перехода.

В результате ДТП водитель транспортного средства погиб на месте ДТП. А трое его пассажиров — мужчины 18, 20 и 24 лет, были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

Следователи столичного главка полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Сейчас механизм и обстоятельства ДТП устанавливаются.

