Главная Киев Смертельное ДТП с участием молодых людей в Киеве — детали аварии

Смертельное ДТП с участием молодых людей в Киеве — детали аварии

Дата публикации 11 декабря 2025 13:43
В Киеве на Набережном шоссе произошло ДТП — погиб водитель
Автомобиль после аварии в Киеве. Фото: Нацполиция

В среду вечером, 10 декабря, в Киеве на Набережном шоссе произошла авария. Водитель BMW столкнулся с бетонным парапетом подземного перехода — парень погиб на месте.

Об этом информирует пресс-служба Полиции Киева в Telegram в четверг, 11 декабря.

Читайте также:
Смертельна ДТП у Києві 10 грудня 2025 року
Место ДТП в Киеве 10 декабря 2025 года. Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП в Киеве — детали от полиции

По информации правоохранителей, 10 декабря около полуночи 18-летний водитель BMW, двигаясь со стороны моста Метро в направлении станции "Выдубичи", не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонным парапетом подземного перехода.

В результате ДТП водитель транспортного средства погиб на месте ДТП. А трое его пассажиров — мужчины 18, 20 и 24 лет, были госпитализированы в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

Следователи столичного главка полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Сейчас механизм и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, что 10 декабря в Черниговской области полицейские сбили мать с ребенком на пешеходном переходе.

Ранее мы информировали, что 9 декабря в Киеве на Броварском проспекте произошло ДТП, в результате которого пострадали люди.

ДТП Киев смерть авария дороги водители
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
