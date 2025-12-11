У Києві на Набережному шосе сталася ДТП — загинув водій

Автомобіль після аварії у Києві. Фото: Нацполіція

У середу ввечері, 10 грудня, у Києві на Набережному шосе сталася аварія. Водій BMW зіткнувся з бетонним парапетом підземного переходу — хлопець загинув на місці.

Про це інформує пресслужба Поліції Києва у Telegram у четвер, 11 грудня.

Місце ДТП у Києві 10 грудня 2025 року. Фото: Нацполіція

Смертельна ДТП у Києві — деталі від поліції

За інформацією правоохоронці, 10 грудня близько опівночі 18-річний керманич BMW, рухаючись зі сторони мосту Метро у напрямку станції "Видубичі", не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини, де зіткнувся з бетонним парапетом підземного переходу.

Внаслідок ДТП водій транспортного засобу загинув на місці автопригоди. А троє його пасажирів — чоловіки 18, 20 та 24 років, були госпіталізовані до медичних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.

Слідчі столичного главку поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Наразі механізм та обставини автопригоди встановлюються.

