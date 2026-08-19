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Главная Киев Смертельное ДТП в Киеве: в сети появились кадры аварии

Смертельное ДТП в Киеве: в сети появились кадры аварии

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 11:56
Смертельное ДТП в Киеве: первые кадры аварии
Смертельное ДТП на Чоколевском бульваре. Фото: Новини.LIVE

В Соломенском районе Киева произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 23-летний водитель на высокой скорости двигался по полосе общественного транспорта, а при резком маневре столкнулся с маршрутным автобусом. После этого автомобиль врезался в остановку, где находились люди.

Видео опубликовал Иван Выговский, об этом сообщает Новини.LIVE.

Что известно о ДТП в Киеве

В результате аварии погибли два человека, ещё четверо получили травмы. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

Смертельное ДТП в Киеве: в сети появились кадры аварии - фото 1
Правоохранители на месте смертельного ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

23-летнего водителя легкового автомобиля правоохранители уже задержали. К расследованию аварии привлечены необходимые подразделения столичной полиции.

По предварительной информации, перед столкновением водитель двигался на высокой скорости по полосе для общественного транспорта. Во время резкого маневра он врезался в маршрутный автобус, после чего автомобиль оказался на остановке.

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Место смертельного ДТП в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Раде хотят ужесточить ответственность водителей

Иван Выговский заявил, что в ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть законопроект об ужесточении ответственности за систематическое превышение скорости.

По словам министра, легкомыслие и систематическое нарушение правил дорожного движения должны влечь за собой более строгую ответственность. Он также призвал народных депутатов поддержать соответствующий законопроект и другие инициативы, направленные на повышение безопасности на дорогах.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 августа под Верховной Радой в Киеве прошла акция в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Участники митинга держали плакаты с призывами вернуть чиновника на должность и требовали от власти прозрачности в кадровых решениях.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 августа российские оккупанты атаковали распределительный центр EVA в Броварах Киевской области. В результате удара могла быть повреждена часть складов, из-за чего некоторые товары могли временно исчезнуть из магазинов, а выполнение отдельных онлайн-заказов — задержаться.

ДТП Киев смерть авария Соломенский район
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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