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Головна Київ Смертельна ДТП у Києві: у мережі показали кадри аварії

Смертельна ДТП у Києві: у мережі показали кадри аварії

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Дата публікації: 19 серпня 2026 11:56
Смертельна ДТП у Києві: перші кадри аварії
Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі. Фото: Новини.LIVE

У Солом’янському районі Києва сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, 23-річний водій на швидкості рухався смугою громадського транспорту, а під час різкого перелаштування зіткнувся з маршрутним автобусом. Після цього автомобіль влетів у зупинку, де перебували люди.

Відео оприлюднив Іван Вигівський, про це інформує Новини.LIVE.

Що відомо про ДТП у Києві

Внаслідок аварії загинули двоє людей, ще четверо отримали травми. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Смертельна ДТП у Києві: у мережі показали кадри аварії - фото 1
Правоохоронці на місці смертельної ДТП у Києві. Фото: Новини.LIVE

23-річного водія легкового автомобіля правоохоронці вже затримали. До розслідування аварії залучили необхідні підрозділи столичної поліції.

За попередньою інформацією, перед зіткненням водій рухався на високій швидкості смугою для громадського транспорту. Під час різкого маневру він врізався в маршрутний автобус, після чого автомобіль опинився на зупинці.

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Місце смертельної ДТП в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Раді хочуть посилити відповідальність водіїв

Іван Вигівський заявив, що найближчим часом Верховна Рада має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості.

За словами міністра, легковажність та систематичне порушення правил дорожнього руху мають передбачати суворішу відповідальність. Він також закликав народних депутатів підтримати відповідний законопроєкт та інші ініціативи, спрямовані на підвищення безпеки на дорогах.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 серпня під Верховною Радою в Києві відбулася акція на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Учасники мітингу тримали плакати із закликами повернути посадовця та вимагали від влади прозорості у кадрових рішеннях.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 серпня російські окупанти атакували розподільчий центр EVA у Броварах Київської області. Внаслідок удару могла бути пошкоджена частина складів, через що деякі товари могли тимчасово зникнути з магазинів, а виконання окремих онлайн-замовлень — затриматися.

ДТП Київ смерть аварія Солом'янський район
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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