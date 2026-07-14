Смог у Києві після атаки РФ: у КМВА заявили про перевірку якості повітря

Смог у Києві після атаки РФ на Київ 14 липня 2026 року. Фото: кадр з відео Новини.LIVE

Після чергового російського обстрілу в Києві фахівці перевіряють якість повітря через смог, що утворився в окремих районах міста. Вони мають з'ясувати, чи становить він загрозу для здоров'я людей. Найбільше внаслідок атаки постраждав Дарницький район столиці.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп у вівторок, 14 липня.

Смог у Києві після російського обстрілу: коментар речниці КМВА

Сьогодні, 14 липня, після чергової російської атаки у Києві тривають заміри якості повітря. Фахівці перевіряють, чи не становить смог, який утворився після обстрілу, загрози для здоров'я мешканців столиці.

"Після проведення необхідних замірів буде зрозуміло, чи є шкідливим для життя і здоров'я мешканців, та надано офіційне повідомлення після проведення фіксацій та замірів зі службами стосовно шкідливих показників в рівні навколишнього середовища, але наразі такої інформації не надходило", — зазначила речниця КМВА.

За словами Катерини Поп, найбільше від ворожого удару постраждав Дарницький район. Ціллю російської зброї стала територія дитячої школи-інтернату.

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Вибуховою хвилею у навчальному закладі вибило вікна, поруч утворилася вирва, а також частково пошкоджено фасад допоміжної будівлі.

Наразі на місці працюють комунальні служби. Вони оцінюють завдані збитки та прибирають територію після російського обстрілу.

За словами Катерини Поп, несучі конструкції будівлі не зазнали пошкоджень. Також внаслідок атаки ніхто не постраждав, а місцеві жителі не зверталися по медичну допомогу.

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 14 липня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками, спричинивши пожежі у Голосіївському та Дарницькому районах. Також у столиці зафіксували падіння уламків, зокрема на території школи-інтернату, де вибуховою хвилею пошкодило будівлі. За попередніми даними, внаслідок атаки загиблих і постраждалих немає.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 14 липня російські окупанти завдали балістичного удару по Києву, після чого в столиці пролунала серія потужних вибухів. У Голосіївському районі внаслідок влучань загорілися складські приміщення, а в Дарницькому — спалахнули автомобілі. Під час атаки у Києві працювали сили протиповітряної оборони.