Взрывы в Киеве 14 июля в результате ударов баллистическими ракетами

Срочная новость

В Киеве только что, в ночь на 14 июля, прогремели взрывы. Россияне запустили по столице баллистические ракеты.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Киеве

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги», — говорилось в сообщении КМВА в 00:16.

В то же время Воздушные силы ВСУ зафиксировали в направлении Киева запуск ракет, после чего в столице раздалась серия громких взрывов.

Параллельно начальник КМВА Тимур Ткаченко призвал киевлян оставаться в укрытиях, а мэр Киева Виталий Кличко проинформировал о работе ПВО.

Читайте также:

Новость пополняется...