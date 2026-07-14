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Главная Киев В Киеве раздались мощные взрывы: враг нанес удар по городу с помощью баллистического оружия

В Киеве раздались мощные взрывы: враг нанес удар по городу с помощью баллистического оружия

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2026 00:27
Взрывы в Киеве 14 июля в результате ударов баллистическими ракетами
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В Киеве только что, в ночь на 14 июля, прогремели взрывы. Россияне запустили по столице баллистические ракеты.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Киеве

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения. Просим всех жителей столицы немедленно направиться в ближайшие укрытия и оставаться там до окончания тревоги», — говорилось в сообщении КМВА в 00:16.

В то же время Воздушные силы ВСУ зафиксировали в направлении Киева запуск ракет, после чего в столице раздалась серия громких взрывов.

Параллельно начальник КМВА Тимур Ткаченко призвал киевлян оставаться в укрытиях, а мэр Киева Виталий Кличко проинформировал о работе ПВО.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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