Софии Киевской вернули отреставрированные кресты

Заповедник София Киевская. Фото: st-sophia.org.ua

В Софийском соборе завершилась реставрационная работа над пятью крестами, которые были сняты в начале декабря. В настоящий момент восстановлены шесть из семи крестов на куполах этого знаменитого памятника.

Об этом сообщает Национальный заповедник "София Киевская".

Читайте также:

Реставрация крестов Софии Киевской — что известно

Сообщается, что работы по реставрации и золочению крестов проводились силами мастеров. Скоро они начнут восстанавливать последний, седьмой крест, расположенный на центральном куполе.

Также сообщается, что реставрация пяти крестов была выполнена за месяц, и 20 декабря они начали возвращаться на свои места. Один из крестов, поврежденный ураганом, был заменен в прошлом году.

Теперь предстоит обновить последний крест на главном куполе собора, который сейчас выглядит менее ярко по сравнению с остальными. По словам генерального директора Национального заповедника Нели Куковальской, этот крест планируют снять 27 декабря. Работы по его реставрации займут около четырех месяцев, и на это уже имеются средства от меценатов.

Напомним, что в Краснограде Харьковской области, где не существует ни одного храма Православной церкви Украины (ПЦУ), местные власти отказались выделить землю для строительства часовни ПЦУ. На заседании горсовета Краснограда было принято решение не предоставлять земельный участок для строительства часовни ВТО, так как в городе доминирует Московский патриархат.