Софії Київській повернули відреставровані хрести

Заповідник Софія Київська. Фото: st-sophia.org.ua

У Софійському соборі завершилася реставраційна робота над п'ятьма хрестами, знятими на початку грудня. Зараз відновлено шість із семи хрестів на куполах цієї знаменитої пам'ятки.

Про це повідомляє Національний заповідник "Софія Київська".

Читайте також:

Реставрація хрестів Софії Київської — що відомо

Повідомляється, що роботи з реставрації та золочення хрестів проводилися силами майстрів. Незабаром вони почнуть відновлювати останній, сьомий хрест, розташований на центральному куполі.

Також повідомляється, що реставрацію п'яти хрестів було виконано за місяць, і 20 грудня вони почали повертатися на свої місця. Один із хрестів, пошкоджений ураганом, було замінено минулого року.

Тепер потрібно оновити останній хрест на головному куполі собору, який зараз виглядає менш яскраво порівняно з рештою. За словами генерального директора Національного заповідника Нелі Куковальської, цей хрест планують зняти 27 грудня. Роботи щодо його реставрації займуть близько чотирьох місяців, і на це вже є кошти від меценатів.

Нагадаємо, що у Краснограді Харківської області, де не існує жодного храму Православної церкви України (ПЦУ), місцева влада відмовилася виділити землю для будівництва каплиці ПЦУ. На засіданні міськради Краснограда було ухвалено рішення не надавати земельну ділянку для будівництва каплиці СОТ, оскільки у місті домінує Московський патріархат.