В Киеве демонтируют главный крест из Софийского собора — какая причина

Софийский собор. Фото: facebook.com/SophiaKyiv

В Киеве на Софийском соборе приступили к монтажу пяти крестов. Их сняли для реставрации из-за их аварийного состояния. Установить кресты хотят до конца недели. После этого из главного собора демонтируют его центральный крест.

Об этом рассказали в Национальном заповеднике "София Киевская" для ТСН.

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Кресты на Софийском соборе

В Национальном заповеднике "София Киевская" сообщили, что на соборе всего семь крестов — один центральный и шесть вокруг него. Такое количество соответствует библейским традициям, ведь Бог создавал мир за семь дней.

Монтаж крестов на куполах Софийского собора. Фото: Вадима Кириленко

Падение креста перед войной

За 40 дней до начала полномасштабного вторжения один из крестов Софийского собора упал с купола от порыва сильного ветра. Тогда многие люди говорили, что это предвестник плохих событий.

"Первым мы восстановили именно этот крест, который упал от сильного ветра через 40 дней после начала войны, которую против нас начала Россия. Его мы полностью восстановили за средства меценатов. После этого падения выяснилось, что пять других крестов на соборе тоже не в лучшем состоянии. В местах, где они были установлены к куполам, была страшная коррозия. Они просто чудом не попадали", — рассказал главный реставратор Национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко.

Помощь меценатов

В Украине хорошо помнят скандальную историю о тендере на 80 миллионов, который объявил заповедник по куполам и позолоте крестов Софийского собора. Их не ремонтировали уже более 50 лет, поэтому нужно было сделать, чтобы позолота на них не почернела. От этой идеи отказались до окончания войны, а восстановить пять крестов согласились меценаты.

"Все пять крестов изготовлены за средства меценатов. На прошлой неделе они были освящены Митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием. За три дня мы должны их смонтировать и вернуть на купола собора. Начали сегодня, кстати, при невероятно солнечной погоде — что тоже хороший знак. Таким образом, на соборе у нас будет шесть крестов из семи. Они уже отреставрированы, ликвидировано их аварийное состояние, установлены крепления. А что касается средств на позолоту, то они есть только на бумаге. Реально, государство выделило на ликвидацию аварийного состояния крестов Софийского собора только два миллиона гривен. Поэтому вопрос с позолотой будет подниматься уже после окончания войны, а восстановление крестов произошло полностью за счет меценатов", — говорит Кириленко.

Демонтаж главного креста

В настоящее время в заповеднике готовятся к демонтажу главного креста Софийского собора. Его хотят снять с купола перед Новым годом.

Центральный крест Софийского собора. Фото: Вадима Кириленко

"27 декабря мы планируем снять для ремонта и реставрации центральный крест Софийского собора. Это уже согласовано со всеми соответствующими учреждениями, получены все возможные и невозможные разрешения и благословения от церкви. Это будет очень интересная работа, потому что в архивных документах отмечалось, что во время реставрации в 1970 годах, главный крест Софии был заменен на новый, но эта информация не соответствует действительности. Когда мы осматривали крест, оказалось, что его каркас 70-х годов, но вокруг него есть старинная чеканная поверхность. То есть реставраторы не меняли кардинально главный крест Софийского собора. Почему они так сделали, пока остается загадкой. Крест мы демонтируем, проведем реставрационный совет и разработаем программу его реставрации. Все работы по центральному кресту будут финансироваться исключительно за счет меценатов", — добавил Кириленко.

Напомним, согласно бюджету Киева на следующий год, Подольско-Воскресенский мост не достроят до конца 2024 года. Столичные власти выделили недостаточно финансирования на завершение проекта.