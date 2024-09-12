Обстрелы Киеве ночью 12 сентября — оккупанты выпустили по столице дроны

Мобильные группы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российская оккупационная армия в ночь на 12 сентября применила ударные дроны типа Shahed и выпустила их по Киеву. С начала сентября это уже седьмая атака на столицу и область.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

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В КМВА отметили, что ночью Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистики, но обошлось без применения по Киеву. На столицу летели только ударные БпЛА, предварительно вроде Shahed. Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и продолжалась около двух часов.

"Первые группы дронов противник запустил еще до полуночи, но в течение ночи в воздушном пространстве Украины постоянно добавлялись новые и новые БпЛА. Так же и на Киев российские ударные беспилотники заходили несколько раз, с разных направлений, преимущественно по одному. Однако ни один из московитских дронов до Киева не добрался. Силы и средства противовоздушной обороны все сбили на подступах! (Тип и количество примененного врагом вооружения укажут в отчетах Воздушные силы)", — говорится в сообщении.

По данным оперативной сводки, в Киеве предварительно обошлось без пострадавших и разрушений.

Местных жителей и гостей города просят всегда соблюдать правила безопасности и во время воздушной тревоги сразу идти в укрытие.