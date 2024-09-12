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Сьома атака за вересень — вночі окупанти знову обстрілювали Київ дронами

12 вересня 2024 08:15
Катерина Османська - Редактор
Обстріли Києві вночі 12 вересня — окупанти випустили по столиці дрони
Мобільні групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ
Катерина Османська - Редактор

Російська окупаційна армія у ніч проти 12 вересня застосувала ударні дрони типу Shahed та випустила їх по Києву. З початку вересня це вже сьома атака на столицю та область.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМВА).  

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У КМВА зазначили, що протягом ночі Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістики, але обійшлося без застосування по Києву. На столицю летіли лише ударні БпЛА, попередньо на кшталт Shahed. Повітряна тривога в столиці оголошувалася тричі і сумарно тривала близько двох годин.

"Перші групи дронів противник запустив ще до опівночі, але протягом ночі в повітряному просторі України постійно додавалися нові і нові БпЛА. Так само і на Київ російські ударні безпілотники заходили кілька разів, з різних напрямків, переважно по одному. Проте жоден з московитських дронів Києва не дістався. Сили та засоби протиповітряної оборони все збили на підступах! (Тип та кількість застосованого ворогом озброєння вкажуть у звітах Повітряні сили)", — йдеться у повідомленні. 

За даними оперативного зведення, в Києві попередньо обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Місцевих жителів та гостей міста просять завжди дотримуватися правил безпеки і під час повітряної тривоги одразу йти в укриття. 

обстріли Києва 12 вересня
Скриншот допису КМВА

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