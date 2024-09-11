Пожары в Чернобыльской области — какая ситуация сейчас

Тушение пожара в Чернобыльской зоне. Фото иллюстративное: facebook.com/MNSKOB

В Чернобыльской зоне с 3 сентября возникли пожары. В настоящее время активным остается один центр в Вильчевском лесничестве, где продолжаются работы по тушению и постоянное дежурство спасательных подразделений.

Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Московского округа в среду, 11 сентября.

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Кроме пожара в Вильчевском лесничестве, на шести участках идет наблюдение и проливание водой тлеющих остатков, которые могут быть опасными.

"Начальная динамика распространения пожаров вызвала беспокойство из-за аналогии с событиями 2020 года, когда огнем было охвачено 67 тысяч гектаров", — говорится в отчете инспекции.

Отмечается, что благодаря оперативному реагированию, в этом году площадь, пораженная огнем, составляет около 3 500 гектаров. Это всего 5,5% от масштабов 2020 года. Под контролем остается треть этой территории.

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Сообщается, что пожарный сезон в этом году характеризуется экстремальной засухой из-за высоких температур и отсутствия осадков.

Из-за того, что возгорание часто происходит на заминированной территории, процесс гашения осложнен.

"Из-за отсутствия возможности тушения с воздуха и ограниченного мониторинга с помощью дронов, организация работ претерпела значительные изменения", — сообщили в экологической инспекции.

В настоящее время для тушения пожаров привлечены около 20 единиц техники, в том числе пожарные машины, тракторы, цистерны, а также ранцевые огнетушители и бензопилы.

Также всем участникам гашения предоставлены индивидуальные дозиметры и проводится усиленный контроль радиационного состояния воздуха и радиационно-дозиметрический контроль на выезде из зоны отчуждения. Также обеспечено временное проживание и питание для спасателей.

По состоянию на сегодняшний день радиационный фон остается в пределах нормы, угрозы для населения нет.

Пожар в Чернобыльской зоне. Фото: скриншот