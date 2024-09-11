Пожары в Чернобыльской области — какая ситуация сейчас

В некоторых районах Чернобыльской зоны вспыхнули масштабные пожары
В Чернобыльской зоне с 3 сентября возникли пожары. В настоящее время активным остается один центр в Вильчевском лесничестве, где продолжаются работы по тушению и постоянное дежурство спасательных подразделений.
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Московского округа в среду, 11 сентября.
Пожары в Зоне отчуждения
Кроме пожара в Вильчевском лесничестве, на шести участках идет наблюдение и проливание водой тлеющих остатков, которые могут быть опасными.
"Начальная динамика распространения пожаров вызвала беспокойство из-за аналогии с событиями 2020 года, когда огнем было охвачено 67 тысяч гектаров", — говорится в отчете инспекции.
Отмечается, что благодаря оперативному реагированию, в этом году площадь, пораженная огнем, составляет около 3 500 гектаров. Это всего 5,5% от масштабов 2020 года. Под контролем остается треть этой территории.
Пожарная опасность в Украине
Сообщается, что пожарный сезон в этом году характеризуется экстремальной засухой из-за высоких температур и отсутствия осадков.
Из-за того, что возгорание часто происходит на заминированной территории, процесс гашения осложнен.
"Из-за отсутствия возможности тушения с воздуха и ограниченного мониторинга с помощью дронов, организация работ претерпела значительные изменения", — сообщили в экологической инспекции.
В настоящее время для тушения пожаров привлечены около 20 единиц техники, в том числе пожарные машины, тракторы, цистерны, а также ранцевые огнетушители и бензопилы.
Также всем участникам гашения предоставлены индивидуальные дозиметры и проводится усиленный контроль радиационного состояния воздуха и радиационно-дозиметрический контроль на выезде из зоны отчуждения. Также обеспечено временное проживание и питание для спасателей.
По состоянию на сегодняшний день радиационный фон остается в пределах нормы, угрозы для населения нет.
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