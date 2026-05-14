Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Спасатели достали из-под завалов еще одно тело: в Киеве погибли 9 человек

Спасатели достали из-под завалов еще одно тело: в Киеве погибли 9 человек

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 18:04
Спасатели достали из-под завалов еще одно тело: в Киеве погибли 9 человек
Поисково-спасательные работы в Дарницком районе Киева. Фото: ГСЧС

Спасатели достали из-под завалов в Дарницком районе Киева еще одного погибшего. Сейчас в результате обстрела столицы 14 мая погибли девять человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Сколько людей погибли в Киеве 14 мая

Ткаченко рассказал, что спасатели деблокировали из-под завалов еще одного погибшего. По состоянию на сейчас количество людей, погибших в результате атаки РФ, возросло до девяти.

"Мои соболезнования родным и близким. Поисковая операция продолжается", — отметил начальник КГВА.

Загиблі у Києві 14 травня
Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Как писали Новини.LIVE, россияне также разрушили бизнес-центр в Киеве. Убытки оцениваются в миллионы долларов.

Читайте также:

Кроме того, оккупанты уничтожили в столице офис производителя дронов Skyeton. Там отметили, что понимали риски подобных ударов, поэтому заранее релоцировали производственные мощности в разные регионы Украины и за границу.

Киев обстрелы спасатели Тимур Ткаченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации