Спасатели достали из-под завалов еще одно тело: в Киеве погибли 9 человек

Поисково-спасательные работы в Дарницком районе Киева. Фото: ГСЧС

Спасатели достали из-под завалов в Дарницком районе Киева еще одного погибшего. Сейчас в результате обстрела столицы 14 мая погибли девять человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Сколько людей погибли в Киеве 14 мая

Ткаченко рассказал, что спасатели деблокировали из-под завалов еще одного погибшего. По состоянию на сейчас количество людей, погибших в результате атаки РФ, возросло до девяти.

"Мои соболезнования родным и близким. Поисковая операция продолжается", — отметил начальник КГВА.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Как писали Новини.LIVE, россияне также разрушили бизнес-центр в Киеве. Убытки оцениваются в миллионы долларов.

Кроме того, оккупанты уничтожили в столице офис производителя дронов Skyeton. Там отметили, что понимали риски подобных ударов, поэтому заранее релоцировали производственные мощности в разные регионы Украины и за границу.