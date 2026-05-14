Главная Киев Россияне уничтожили офис производителя дронов Skyeton в Киеве

Россияне уничтожили офис производителя дронов Skyeton в Киеве

Дата публикации 14 мая 2026 18:02
Последствия атаки РФ на Киевскую область 14 мая 2026 года. Фото: ГСЧС

В ночь на 14 мая российские войска баллистическими ракетами и дронами атаковали Киев. В городе раздавались мощные взрывы, есть погибшие и раненые. В результате вражеского удара также уничтожен офис украинского производителя дронов Skyeton.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Skyeton.

В результате массированной атаки РФ на Киев полностью разрушен офис компании Skyeton. Там отметили, что понимали риски подобных ударов, поэтому заранее релоцировали производственные мощности в разные регионы Украины и за границу. Это позволило сохранить непрерывность работы даже после потери офиса.

Несмотря на разрушения, в Skyeton отметили, что компания продолжит производство и поставку беспилотных технологий для Сил обороны Украины. Там также подчеркнули, что их цель — усиление обороноспособности страны и приближение мира.

Скриншот сообщения Skyeton/Facebook

Новини.LIVE информировали, что в Дарницком районе Киева возросло количество погибших в результате российского удара 14 мая. По состоянию на сейчас подтверждена гибель восьми человек, среди них — 13-летняя девочка. Спасательные работы на месте трагедии продолжаются.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 14 мая российские войска нанесли удар по одной из автозаправочных станций в Киеве. В результате атаки АЗС подверглась серьезным разрушениям, а пострадавшего мужчину госпитализировали, однако он скончался в больнице.

Новини.LIVE также писали, что по данным ГСЧС, по меньшей мере 20 человек считаются пропавшими без вести в результате атаки РФ на Киев 14 мая. Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается, информация уточняется.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
