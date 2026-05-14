В Киеве разрушен бизнес-центр: ущерб оценивают в миллионы долларов

Разрушенный бизнес-центр в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в результате российского удара 14 мая разрушен бизнес-центр. Убытки оцениваются в миллионы долларов. В городе до сих пор продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык.

Последствия атаки на Киев 14 мая

Журналистка рассказала, что среди 180 объектов, которые подверглись разрушениям и повреждениям из-за атаки россиян по Украине, — полностью разрушено и столичное здание. По словам главы Оболонского района Кирилла Фесика, убытки — многомиллионные.

"Этот бизнес-центр теперь напоминает пепелище. Здесь все разбито, нет окон, дверей, очень много сожженных объектов, сожженные машины, трансформаторы и многое другое", — говорится в сообщении.

В то же время сотрудник магазина, расположенного в бизнес-центре в Оболонском районе, рассказал, что ущерб будут подсчитывать специалисты. По его словам, пострадало всё: товар, стеллажи и холодильники.

Еще один сотрудник компании, которая базировалась в этом здании, подчеркнул: главное, что все остались живы.

Известно, что количество жертв российского удара возросло до восьми человек. Кроме того, сейчас есть данные о минимум 18 пропавших без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщили в ГСЧС.

Как писали Новини.LIVE, среди погибших в Киеве 13-летняя девочка. Еще около 40 человек получили ранения.

Кроме того, россияне ударили по заправке в Киеве. Резервуары не взорвались, но АЗС разнесло почти вдребезги.