Температура поднялась — какие продукты запрещены на ярмарках в Киеве

Продуктовая ярмарка в Киеве. Фото: Comments.ua

В Киеве временно запретили продажу скоропортящихся продуктов на сельскохозяйственных ярмарках. Запрет будет действовать с 3 по 7 июля в связи с повышением температуры.

Об этом сообщил департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА в среду, 3 июля.

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На ярмарках в Киеве запрещена продажа скоропортящихся продуктов

На этой неделе, с 3 по 7 июля, в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. Однако из-за повышения среднесуточной температуры на них временно запрещена продажа скоропортящихся продуктов, таких как свежее мясо, мясные продукты, колбасные изделия, рыба, морепродукты, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом.

"Персональная ответственность за реализацию такой продукции на ярмарках, которая может спровоцировать вспышки кишечных заболеваний, возложена на глав районных в городе Киеве государственных администраций и руководителей коммунальных предприятий — организаторов ярмарок" , — говорится в сообщении.

Где пройдут ярмарки в Киеве

Адреса ярмарок в Киеве 3 июля. Фото: скриншот КГГА

Улицы сельскохозяйственных ярмарок в Киеве 4 июля. Фото: скриншот КГГА

Места, где будут размещены ярмарки в столице 5 июля. Фото: скриншот КГГА

Где будут проходить ярмарки на выходных 6 июля. Фото: скриншот КГГА

Ярмарки в Киеве в воскресенье, 7 июля. Фото: скриншот КГГА

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