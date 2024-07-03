Температура поднялась — какие продукты запрещены на ярмарках в Киеве

Жара не утихает — на ярмарках в Киеве запретили продавать некоторые продукты
В Киеве временно запретили продажу скоропортящихся продуктов на сельскохозяйственных ярмарках. Запрет будет действовать с 3 по 7 июля в связи с повышением температуры.
Об этом сообщил департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА в среду, 3 июля.
На ярмарках в Киеве запрещена продажа скоропортящихся продуктов
На этой неделе, с 3 по 7 июля, в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. Однако из-за повышения среднесуточной температуры на них временно запрещена продажа скоропортящихся продуктов, таких как свежее мясо, мясные продукты, колбасные изделия, рыба, морепродукты, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом.
"Персональная ответственность за реализацию такой продукции на ярмарках, которая может спровоцировать вспышки кишечных заболеваний, возложена на глав районных в городе Киеве государственных администраций и руководителей коммунальных предприятий — организаторов ярмарок" , — говорится в сообщении.
Где пройдут ярмарки в Киеве
Напомним, в Киевсовете депутаты обеспокоены качеством воды в Киеве, текущей из кранов. По проведенному анализу воды в нескольких районах было выявлено превышение нормы некоторых компонентов.
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