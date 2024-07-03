Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Жара не утихает — на ярмарках в Киеве запретили продавать некоторые продукты arrow

Жара не утихает — на ярмарках в Киеве запретили продавать некоторые продукты

3 июля 2024 18:44
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Температура поднялась — какие продукты запрещены на ярмарках в Киеве
Продуктовая ярмарка в Киеве. Фото: Comments.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В Киеве временно запретили продажу скоропортящихся продуктов на сельскохозяйственных ярмарках. Запрет будет действовать с 3 по 7 июля в связи с повышением температуры.

Об этом сообщил департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА в среду, 3 июля.

Читайте также:

На ярмарках в Киеве запрещена продажа скоропортящихся продуктов

На этой неделе, с 3 по 7 июля, в Киеве пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. Однако из-за повышения среднесуточной температуры на них временно запрещена продажа скоропортящихся продуктов, таких как свежее мясо, мясные продукты, колбасные изделия, рыба, морепродукты, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом.

"Персональная ответственность за реализацию такой продукции на ярмарках, которая может спровоцировать вспышки кишечных заболеваний, возложена на глав районных в городе Киеве государственных администраций и руководителей коммунальных предприятий организаторов ярмарок" , — говорится в сообщении.

Где пройдут ярмарки в Киеве

Улицы сельскохозяйственных ярмарок в Киеве 3 июля
Адреса ярмарок в Киеве 3 июля. Фото: скриншот КГГА
Улицы сельскохозяйственных ярмарок в Киеве 4 июля
Улицы сельскохозяйственных ярмарок в Киеве 4 июля. Фото: скриншот КГГА
ярмарки в Киеве
Места, где будут размещены ярмарки в столице 5 июля. Фото: скриншот КГГА
Жара не утихает — на ярмарках в Киеве запретили продавать некоторые продукты - фото 4
Где будут проходить ярмарки на выходных 6 июля. Фото: скриншот КГГА
Жара не утихает — на ярмарках в Киеве запретили продавать некоторые продукты - фото 5
Ярмарки в Киеве в воскресенье, 7 июля. Фото: скриншот КГГА

Напомним, в Киевсовете депутаты обеспокоены качеством воды в Киеве, текущей из кранов. По проведенному анализу воды в нескольких районах было выявлено превышение нормы некоторых компонентов.

Ранее мы писали, что в центре Харькова открыли торговую площадку, где можно купить фермерские овощи. Они были выращены на деоккупированных территориях Харьковской области.

погода Киев продукты КГГА Украина ярмарки запрет жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

23 июня 2024

01:45 Что делать, если в ТЦК отказываются принимать документ из "Резерв+" — объяснение Минобороны