Температура піднялась — які продукти заборонено на ярмарках у Києві

Продуктовий ярмарок у Києві. Фото: Comments.ua

У Києві тимчасово заборонили продаж швидкопсувних продуктів на сільскогосподарських ярмарках. Заборона діятиме з 3 по 7 липня у зв'язку із підвищенням температури.

Про це повідомив департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА у середу, 3 липня.

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Цього тижня, з 3 до 7 липня, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Проте через підвищення середньодобової температури на них тимчасово заборонено продаж швидкопсувних продуктів, таких як свіже м’ясо, м’ясні продукти, ковбасні вироби, риба, морепродукти, молочні продукти, яйця та кондитерські вироби з кремом тощо.

"Персональну відповідальність за реалізацію такої продукції на ярмарках, що може спровокувати спалахи кишкових захворювань, покладено на голів районних в місті Києві державних адміністрацій та керівників комунальних підприємств – організаторів ярмарків", — йдеться в повідомленні.

Де триватимуть ярмарки у Києві

Адреси ярмарків у Києві 3 липня. Фото: скриншот КМДА

Вулиці сільськогосподарських ярмарків у Києві 4 липня. Фото: скриншот КМДА

Місця, де будуть розташовані ярмарки у столиці 5 липня. Фото: скриншот КМДА

Де триватимуть ярмарки на вихідних 6 липня. Фото: скриншот КМДА

Ярмарки у Києві у неділю, 7 липня. Фото: скриншот КМДА

Нагадаємо, в Київраді депутати стурбовані якістю води в Києві, яка тече з кранів. За проведеним аналізом води в кількох районах виявили перевищення норми деяких компонентів.

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