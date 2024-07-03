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Спека не вщухає — на ярмарках у Києві заборонили продавати деякі продукти

3 липня 2024 18:44
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Температура піднялась — які продукти заборонено на ярмарках у Києві
Продуктовий ярмарок у Києві. Фото: Comments.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У Києві тимчасово заборонили продаж швидкопсувних продуктів на сільскогосподарських ярмарках. Заборона діятиме з 3 по 7 липня у зв'язку із підвищенням температури.

Про це повідомив департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА у середу, 3 липня.

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Цього тижня, з 3 до 7 липня, в Києві відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки. Проте через підвищення середньодобової температури на них тимчасово заборонено продаж швидкопсувних продуктів, таких як свіже м’ясо, м’ясні продукти, ковбасні вироби, риба, морепродукти, молочні продукти, яйця та кондитерські вироби з кремом тощо.

"Персональну відповідальність за реалізацію такої продукції на ярмарках, що може спровокувати спалахи кишкових захворювань, покладено на голів районних в місті Києві державних адміністрацій та керівників комунальних підприємств – організаторів ярмарків", — йдеться в повідомленні.

Де триватимуть ярмарки у Києві

Вулиці сільськогосподарських ярмарків у Києві 3 липня
Адреси ярмарків у Києві 3 липня. Фото: скриншот КМДА
Вулиці сільськогосподарських ярмарків у Києві 4 липня
Вулиці сільськогосподарських ярмарків у Києві 4 липня. Фото: скриншот КМДА
ярмарки у Києві
Місця, де будуть розташовані ярмарки у столиці 5 липня. Фото: скриншот КМДА
Спека не вщухає — на ярмарках у Києві заборонили продавати деякі продукти - фото 4
Де триватимуть ярмарки на вихідних 6 липня. Фото: скриншот КМДА
Спека не вщухає — на ярмарках у Києві заборонили продавати деякі продукти - фото 5
Ярмарки у Києві у неділю, 7 липня. Фото: скриншот КМДА

Нагадаємо, в Київраді депутати стурбовані якістю води в Києві, яка тече з кранів. За проведеним аналізом води в кількох районах виявили перевищення норми деяких компонентів. 

Раніше ми писали, що у центрі Харкова відкрили торговельний майданчик, де можна придбати фермерські овочі. Вони були вирощені на деокупованих територіях Харківської області.

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