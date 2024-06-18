Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Спикер Сейма Литвы прибыла в Киев — цель визита arrow

Спикер Сейма Литвы прибыла в Киев — цель визита

18 июня 2024 10:00
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Спикер Сейма Литвы прибыла в Киев
Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Фото: Facebook Елены Кондратюк
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во вторник, 18 июня, в Киев с официальным визитом прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Она намерена подтвердить поддержку Литвой победы Украины и ее пути европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Читайте также:

Спикер Сейма Литвы прибыла в Украину

Кондратюк подчеркнула, что лично встретила Чмилите-Нильсен на Киевском вокзале.

"Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-литовских отношений!", — подчеркнула Кондратюк.

визит спикера Литвы в Киев
Елена Кондратюк и Виктория Чмилите-Нильсен. Фото: Facebook Елены Кондратюк
спикер Литвы прибыла в Киев
Елена Кондратюк и Виктория Чмилите-Нильсен на вокзале. Фото: Facebook Елены Кондратюк

Ранее мы сообщали, что в Швейцарии в воскресенье, 16 июня, прошло второе пленарное заседание Глобального саммита мира. На нем президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что мир в Украине возможен только при полном выводе российских войск.

Напомним, новоизбранный глава Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер прибыл в Украину. Он посетил Донбасс и Харьковскую область, чтобы узнать текущие потребности и проблемы военных.

Украина
Киев
Литва
Европа
Европейский союз

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор