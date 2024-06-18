Спикер Сейма Литвы прибыла в Киев

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Фото: Facebook Елены Кондратюк

Во вторник, 18 июня, в Киев с официальным визитом прибыла спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Она намерена подтвердить поддержку Литвой победы Украины и ее пути европейской и евроатлантической интеграции.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

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Кондратюк подчеркнула, что лично встретила Чмилите-Нильсен на Киевском вокзале.

"Это важный визит для развития межпарламентского сотрудничества и свидетельство поддержки украинско-литовских отношений!", — подчеркнула Кондратюк.

Елена Кондратюк и Виктория Чмилите-Нильсен. Фото: Facebook Елены Кондратюк

Елена Кондратюк и Виктория Чмилите-Нильсен на вокзале. Фото: Facebook Елены Кондратюк

Ранее мы сообщали, что в Швейцарии в воскресенье, 16 июня, прошло второе пленарное заседание Глобального саммита мира. На нем президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул, что мир в Украине возможен только при полном выводе российских войск.

Напомним, новоизбранный глава Комитета обороны Бундестага Маркус Фабер прибыл в Украину. Он посетил Донбасс и Харьковскую область, чтобы узнать текущие потребности и проблемы военных.