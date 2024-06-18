Спікерка Сейму Литви прибула до Києва

Спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен. Фото: Facebook Олени Кондратюк

У вівторок, 18 червня, до Києва з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен. Вона має намір підтвердити підтримку Литвою перемоги України та її шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.

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Кондратюк наголосила, що особисто зустріла Чміліте-Нільсен на Київському вокзалі.

"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин!" — наголосила Кондратюк.

Олена Кондратюк та Вікторія Чміліте-Нільсен. Фото: Facebook Олени Кондратюк

Олена Кондратюк та Вікторія Чміліте-Нільсен на вокзалі. Фото: Facebook Олени Кондратюк

Раніше ми повідомляли, що у Швейцарії в неділю, 16 червня, відбулося друге пленарне засідання Глобального саміту миру. На ньому президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що мир в Україні можливий лише за умови повного виведення російських військ.

Нагадуємо, новообраний очільник Комітету оборони Бундестагу Маркус Фабер прибув в Україну. Він відвідав Донбас та Харківську область, щоб з'ясувати поточні потреби та проблеми військових.