Спікерка Сейму Литви прибула до Києва — мета візиту
У вівторок, 18 червня, до Києва з офіційним візитом прибула спікерка Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен. Вона має намір підтвердити підтримку Литвою перемоги України та її шляху до європейської та євроатлантичної інтеграції.
Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк.
Спікерка Сейму Литви прибула до України
Кондратюк наголосила, що особисто зустріла Чміліте-Нільсен на Київському вокзалі.
"Це важливий візит для розвитку міжпарламентської співпраці та свідчення підтримки українсько-литовських відносин!" — наголосила Кондратюк.
Раніше ми повідомляли, що у Швейцарії в неділю, 16 червня, відбулося друге пленарне засідання Глобального саміту миру. На ньому президент Литви Гітанас Науседа наголосив, що мир в Україні можливий лише за умови повного виведення російських військ.
Нагадуємо, новообраний очільник Комітету оборони Бундестагу Маркус Фабер прибув в Україну. Він відвідав Донбас та Харківську область, щоб з'ясувати поточні потреби та проблеми військових.
Читайте Новини.LIVE!