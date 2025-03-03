Сотрудник СБУ случайно убил коллегу при задержании подозреваемого и суд ему назначил наказание

Мужчина с пистолетом. Иллюстративное фото: УНИАН

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение предыдущего суда по обвинению сотрудника СБУ в убийстве по неосторожности. Обвиняемый стрелял в подозреваемого, но при этом пуля попала и в коллегу.

Данные о судебном решении содержатся в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

Согласно постановлению суда, группа сотрудников СБУ во время выполнения служебного задания остановились на ночлег в городе Знаменка Кировоградской области. На следующий день, во время выезда, они заметили подозрительную личность в камуфляже, которая при предъявлении удостоверений сотрудниками начала пятиться и делать подозрительные движения, напоминающие доставание оружия из-за спины. Один из сотрудников СБУ, считая, что незнакомец вооружен и представляет угрозу жизни и здоровью, открыл огонь.

Выстрел привел к смерти как подозреваемого, так и одного из сотрудников СБУ, который находился рядом. После расследования выяснилось, что у незнакомца был травматический пистолет.

Что решил суд

Суд первой инстанции признал сотрудника СБУ виновным в преступной халатности и назначил ему 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Суд установил, что обвиняемый, имея опыт работы в СБУ и владения оружием, мог предвидеть возможность случайного поражения других лиц своим выстрелом.

Апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции, отказавшись удовлетворить апелляционные жалобы обвиняемого.

Напомним, в Хмельницкой области женщина военнослужащего требовала через суд признать мужа погибшим.

А в Киеве судили работницу магазинов продовольственных товаров, которая дала работодателю фальшивые медицинские документы.