У Києві судили продавчиню, яка використала фальшиві медичні документи

Продавчиня магазину. Ілюстративне фото: freepik

У Києві судили співробітницю магазину продовольчих товарів. Вона надала працедавцю підроблену медичну книжку та медичну картку.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вересні 2022 року жінка почала працювати продавцем у магазині та за законом повинна була пройти медичний огляд й отримати медичну книжку. Але натомість вона придбала фальшиві документи, надавши невстановленій особі свої персональні дані та фотографії.

Таким чином вона не лише незаконно отримала підроблені документи, а й використала їх на роботі, порушивши закон.

Під час суду жінка повністю визнала свою провину та погодилася на спрощений розгляд справи. Відомо, що вона раніше не була судима та не перебуває на обліку у психіатра чи нарколога.

Рішення суду

Суд визнав жінку винною у підробці та використанні підроблених документів та призначив покарання у вигляді штрафу 850 гривень. Також її зобов'язали сплатити судові витрати у розмірі 4775 гривень.

Нагадаємо, у Києві судили чоловіка, який здійснив низку крадіжок акумуляторів від електросамокатів.

Також у столиці визнали винним наркозалежного, який в соцмережах записував образливі ролики про військових та вихваляв Росію.