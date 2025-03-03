Співробітник СБУ випадково вбив колегу при затримці підозрюваного і суд йому призначив покарання

Чоловік з пістолетом. Ілюстративне фото: УНІАН

Апеляційний суд Києва залишив у силі рішення попереднього суду щодо обвинувачення співробітника СБУ у вбивстві з необережності. Обвинувачений стріляв у підозрюваного, але при цьому куля потрапила й у колегу.

Дані про судове рішення містяться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з постановою суду, група співробітників СБУ під час виконання службового завдання зупинилися на нічліг у місті Знамʼянка Кіровоградської області. Наступного дня, під час виїзду, вони помітили підозрілу особу в камуфляжі, яка при пред'явленні посвідчень співробітниками почала задкувати та робити підозрілі рухи, що нагадували діставання зброї зза спини. Один із співробітників СБУ, вважаючи, що незнайомець озброєний і становить загрозу життю та здоровʼю, відкрив вогонь.

Постріл призвів до смерті як підозрюваного, так і одного зі співробітників СБУ, який перебував поруч. Після розслідування з'ясувалося, що у незнайомця був травматичний пістолет.

Що вирішив суд

Суд першої інстанції визнав співробітника СБУ винним у злочинній недбалості та призначив йому 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком 3 роки. Суд встановив, що обвинувачений, маючи досвід роботи в СБУ та володіння зброєю, міг передбачити можливість випадкового ураження інших осіб своїм пострілом.

Апеляційний суд підтримав висновки суду першої інстанції, відмовившись задовольнити апеляційні скарги обвинуваченого.

Нагадаємо, в Хмельницькій області жінка військовослужбовця вимагала через суд визнати чоловіка загиблим.

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