Дело Дагаевой — суд отказался изменять меру пресечения подозреваемой в ДТП
Киевский суд не изменил меру пресечения подозреваемой в совершении дорожно-транспортного происшествия Екатерине Дагаевой. Задержанная будет содержаться под стражей до 15 февраля без права на внесение залога.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Дагаева будет находиться под стражей до февраля
По словам прокуроров, которые просили не изменять меру пресечения, в момент совершения ДТП со летальным исходом, Дагаева находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, передвигаясь на скорости в 150 км/ч.
ДТП с участием Дагаевой — что известно
Напомним, что 14 ноября около 20:00 на улице Старокиевской произошло ДТП. Тогда 20-летняя подозреваемая Екатерина Дагаева, якобы находясь под хмельком за рулем Audi, выехала на полосу встречного движения и столкнулась со встречным автомобилем Toyota.
В результате аварии погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир другого авто. Более того, водителя уже лишали водительских прав за предыдущее аналогичное правонарушение.
Как позже стало известно, дедом задержанной был экс-руководитель Госавтоинспекции Украины генерал-лейтенант МВД Юрий Дагаев, занимавший пост главы бывшего ГАИ во времена президентства Леонида Кучмы. В то же время, ее тетю, Анну Дагаеву, ранее упоминали СМИ как работницу ГПУ.
Во время судебного заседания от 5 января Дагаева была оставлена под стражей на 60 суток.
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