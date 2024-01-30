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Дело Дагаевой — суд отказался изменять меру пресечения подозреваемой в ДТП

30 января 2024 16:30
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Дело Дагаевой — суд отказался изменять меру пресечения подозреваемой в ДТП
Екатерина Дагаева в зале суда. Фото: Вечерний Киев
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киевский суд не изменил меру пресечения подозреваемой в совершении дорожно-транспортного происшествия Екатерине Дагаевой. Задержанная будет содержаться под стражей до 15 февраля без права на внесение залога.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Дагаева будет находиться под стражей до февраля

По словам прокуроров, которые просили не изменять меру пресечения, в момент совершения ДТП со летальным исходом, Дагаева находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения, передвигаясь на скорости в 150 км/ч.

ДТП с участием Дагаевой — что известно

Напомним, что 14 ноября около 20:00 на улице Старокиевской произошло ДТП. Тогда 20-летняя подозреваемая Екатерина Дагаева, якобы находясь под хмельком за рулем Audi, выехала на полосу встречного движения и столкнулась со встречным автомобилем Toyota.

В результате аварии погибли 40-летний водитель и 39-летний пассажир другого авто. Более того, водителя уже лишали водительских прав за предыдущее аналогичное правонарушение.

Как позже стало известно, дедом задержанной был экс-руководитель Госавтоинспекции Украины генерал-лейтенант МВД Юрий Дагаев, занимавший пост главы бывшего ГАИ во времена президентства Леонида Кучмы. В то же время, ее тетю, Анну Дагаеву, ранее упоминали СМИ как работницу ГПУ.

Во время судебного заседания от 5 января Дагаева была оставлена под стражей на 60 суток.

ДТП
Киев
алкоголь
суд
Криминал

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