Справа Догаєвої — суд відмовився змінювати запобіжний захід підозрюваній у ДТП

Катерина Догаєва в залі суду. Фото: Вечірній Київ

Київський суд не змінив запобіжний захід підозрюваній у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди Катерині Догаєвій. Затримана перебуватиме під вартою до 15 лютого без права на внесення застави.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Догаєва перебуватиме під вартою до лютого

За словами прокурорів, які просили не змінювати запобіжний захід, в момент скоєння ДТП з летальним результатом, Догаєва перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння, пересуваючись на швидкості у 150 км/год.

ДТП за участю Догаєвої — що відомо

Нагадаємо, що 14 листопада близько 20:00 на вулиці Старокиївській сталася ДТП. Тоді 20-річна підозрювана Катерина Дагаєва, нібито перебуваючи напідпитку за кермом Audi, виїхала на смугу зустрічного руху та зтікнулася з зустрічним автомобілем Toyota.

Внаслідок аварії загинули 40-річний водій та 39-річний пасажир іншого авто. Крім цього, водійку вже було позбавлено водійських прав за попереднє аналогічне правопорушення.

Як пізніше стало відомо, дідом затриманої був екскерівник Державтоінспекції України, генерал-лейтенант МВС Юрій Дагаєв, який обіймав пост голови колишнього ДАІ за часів президентства Леоніда Кучми. Водночас її тітку, Ганну Дагаєву, раніше згадували ЗМІ як працівницю ГПУ.

Під час судового засідання від 5 січня Дагаєву залишили під вартою на 60 діб.