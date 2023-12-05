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Дело Мотор Сечи — у судьи-взяточника нашли доллары в упаковках от кофе

5 декабря 2023 17:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Дело Мотор Сечи — у судьи-взяточника нашли доллары в упаковках от кофе
Игорь Паленик. Фото: Центр противодействия коррупции
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Детективы НАБУ нашли у судьи Киевского апелляционного суда Игоря Паленика 115 тысяч долларов, расфасованных в упаковках из-под кофе. Чиновника обвиняют в получении взятки по делу экс-главы Мотор Сечи Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

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Деньги в упаковках от кофе

"При избрании меры пресечения судье Киевского апелляционного суда Игорю Паленику прокурор САП рассказал интересные детали одного из обысков по делу. В частности, в квартире Паленика якобы обнаружили 115 тысяч долларов, расфасованных по упаковкам от кофе", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что такой "реквизит" использовался для конспирации. В частности, согласно информации следствия, Паленик во время встречи с другим судьей Юрием Сливой взял из шкафа пакет с кофе и дал коллеге со словами:

"Очень хороший кофе, растворимый, ты мне когда-то давал, вот и я тебе теперь даю" .

Что говорит Слива

Как известно, ранее Слива была задержана по подозрению в коррупции. По его словам, он вроде бы не знал, что в пакете лежат деньги вместо кофе.

"Паленик живет во Львове. Он постоянно ездит во Львов и привозит нам кофе. Мне, моим коллегам, коллегам в отставке. Если вы обратили внимание на видеокамеры, то у него в квартире, как рассказывают, все завалено кофе", — говорит Слива.

Но наконец признался, что впоследствии начал прятать переданные средства.

Напомним, четырем судьям Киевского апелляционного суда объявили подозрение. Их разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов.

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