Дело Мотор Сечи — у судьи-взяточника нашли доллары в упаковках от кофе

Игорь Паленик. Фото: Центр противодействия коррупции

Детективы НАБУ нашли у судьи Киевского апелляционного суда Игоря Паленика 115 тысяч долларов, расфасованных в упаковках из-под кофе. Чиновника обвиняют в получении взятки по делу экс-главы Мотор Сечи Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Читайте также:

Деньги в упаковках от кофе

"При избрании меры пресечения судье Киевского апелляционного суда Игорю Паленику прокурор САП рассказал интересные детали одного из обысков по делу. В частности, в квартире Паленика якобы обнаружили 115 тысяч долларов, расфасованных по упаковкам от кофе", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что такой "реквизит" использовался для конспирации. В частности, согласно информации следствия, Паленик во время встречи с другим судьей Юрием Сливой взял из шкафа пакет с кофе и дал коллеге со словами:

"Очень хороший кофе, растворимый, ты мне когда-то давал, вот и я тебе теперь даю" .

Что говорит Слива

Как известно, ранее Слива была задержана по подозрению в коррупции. По его словам, он вроде бы не знал, что в пакете лежат деньги вместо кофе.

"Паленик живет во Львове. Он постоянно ездит во Львов и привозит нам кофе. Мне, моим коллегам, коллегам в отставке. Если вы обратили внимание на видеокамеры, то у него в квартире, как рассказывают, все завалено кофе", — говорит Слива.

Но наконец признался, что впоследствии начал прятать переданные средства.

Напомним, четырем судьям Киевского апелляционного суда объявили подозрение. Их разоблачили на получении неправомерной выгоды в размере 35 тысяч долларов.