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Справа Мотор Січі — у судді-хабарника знайшли долари в упаковках від кави

5 грудня 2023 17:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Справа Мотор Січі — у судді-хабарника знайшли долари в упаковках від кави
Ігор Паленик. Фото: Центр протидії корупції
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Детективи НАБУ знайшли у судді Київського апеляційного суду Ігоря Паленика 115 тисяч доларів, які були розфасовані в упаковках з-під кави. Посадовця звинувачують в отриманні хабаря у справі ексглави Мотор Січі В’ячеслава Богуслаєва. 

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

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Гроші в упаковках від кави

"Під час обрання запобіжного заходу судді Київського апеляційного суду Ігорю Паленику прокурор САП розповів цікаві деталі одного з обшуків у справі. Зокрема, у квартирі Паленика нібито виявили 115 тисяч доларів, розфасованих по упаковках від кави", — йдеться у повідомленні. 

З'ясувалося, такий "реквізит" використовувався для конспірації. Зокрема, згідно з інформацією слідства, Паленик під час зустрічі з іншим суддею Юрієм Сливою, взяв із шафи пакет з кавою та дав колезі зі словами:

"Дуже хороша кава, розчинна, ти мені колись давав, ось і я тобі тепер даю".

Що каже Слива

Як відомо, раніше Сливу затримали за підозрою у корупції. За його словами, він нібито не знав, що у пакеті лежать гроші замість кави. 

"Паленик живе у Львові. Він постійно їздить у Львів і привозить нам каву. Мені, моїм колегам, колегам у відставці. Якщо ви звернули увагу на відеокамери, то у нього в квартирі, як розповідають, все завалено кавою", — каже Слива.

Але, зрештою, зізнався, що згодом почав ховати передані кошти. 

Нагадаємо, чотирьом суддям Київського апеляційного суду оголосили підозру. Їх викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч доларів.

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