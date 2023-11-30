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Чотирьом суддям Київського апеляційного суду оголосили підозру в корупції

30 листопада 2023 21:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чотирьом суддям Київського апеляційного суду оголосили підозру в корупції
Київський апеляційний суд. Фото: kas.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Чотирьом суддям Київського апеляційного суду оголосили підозру. Їх викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тисяч доларів.

Про це повідомляє САП.

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Сьогодні, 30 листопада, прокурори САП за дорученням керівника САП повідомили про підозру чотирьом суддям Київського апеляційного суду, яких викрили на одержанні неправомірної вигоди у розмірі 35 тис. дол. Хабар вони отримали за ухвалення рішення про скасування арешту майна.

"Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України", — йдеться у повідомленні.

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Гроші, які отримали судді. Фото: t.me/sap_gov_ua
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Допис САП. Фото: скриншот

Деталі справи

Вчора, 29 листопада, прокурори САП та детективи НАБУ викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на одержанні неправомірної вигоди. Вони встановили, що 28 листопада "суддя-посередник" отримав від представника приватної компанії неправомірну вигоду за задоволення скарги на ухвалу місцевого суду про накладення арешту на повітряні судна.

"Після одержання коштів вказаний суддя 10 тис. дол. США залишив собі, а 25 тис. дол. США передав колегам, які виносили судове рішення. 29 листопада 25 тис. дол. США були розподілені між всіма членами колегії суддів, які здійснювали апеляційний розгляд", — йдеться у повідомленні.

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Допис САП. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Києві чиновника викрили на одержанні хабаря розміром у пів мільйона гривень. Таку суму він вимагав за асфальтування під'їзної дороги до під'їзду в одному з районів будинку.

Також ми писали, що чиновники Харківської області хотіли нажитися на будівництві укриття для школярів. Втім, журналісти виявили у документації товари за завищеною вартістю.

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