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Дело о воровстве средств "Киевзеленстроя" направлено в суд

5 мая 2023 16:44
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Дело о воровстве средств "Киевзеленстроя" направлено в суд
Сотрудники КО "Киевзеленстрой" собирают скошенную траву. Фото: КГГА
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 5 мая, прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования национального антикоррупционного бюро Украины направил в суд обвинительный акт. Обвиняются 10 человек в воровстве более 115 млн. гривен средств коммунального объединения "Киевзеленстрой".

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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Отмечается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в ноябре 2016 — декабре 2017 года КО "Киевзеленстрой" провели тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Следствие считает организатором коррупционной схемы бывшего внештатного советника генерального директора КО "Киевзеленстрой". Он по предварительному сговору с другими должностными лицами организации и другими лицами фактически обеспечили победу в этих тендерах заранее определенных компаний, поставивших технику по завышенным ценам.

По выводам эксперта реализация этой преступной схемы нанесла "Киевзеленстрою" ущерб на сумму 115,19 млн грн. Следствие установило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.

Обвиняемые по делу:

  • бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленстрой"
  • 2 бывших генеральных директора КО (2016 - 2018 годы, 2018-2019 годы)
  • бывший заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
  • бывшие начальник и работник одного из отделов объединения
  • доверенное лицо внештатного советника гендиректора "Киевзеленстроя"
  • бывший исполняющий обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов Киевского городского совета
  • директор частного общества
  • частный бизнесмен.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, что малиновская окружная прокуратура Одессы вмешалась в дело по ремонту Городской клинической инфекционной больницы в Одессе, обнаружив безосновательные расходы на сумму более 33 млн грн из местного бюджета. В феврале 2022 года был заключен договор на закупку работ по ремонту больницы, однако прокуроры доказали недействительность этого договора в суде.

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