Стабилизационные отключения света в Киеве отменили, — ДТЭК
В Киеве полностью возобновили электроснабжение после вчерашнего ракетного удара. Все стабилизационные отключения в украинской столице отменили.
Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК на своем официальном Telegram-канале.
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Киев со светом
Столица Украины через сутки после ракетных обстрелов полностью возобновила работу энергосистемы.
В 12.47 10 марта у всех жителей Киева появилась электроэнергия.
Стабилизационные отключения отменили
Таким образом, стабилизационные отключения электроэнергии в Киеве больше не применяются.
Впрочем, расслабляться киевлянам еще рано, отметили в ДТЭК.
"Ситуация в энергосистеме до сих пор сложна, поэтому следите за обновлениями", — подчеркнули в пресс-службе компании.
Напомним, что вчера, 9 марта, утром враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.
Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.
Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигались с опозданием, десять из них опаздывали более чем на час.
В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.
Даже в западных регионах Украины было зафиксировано попадание российских ракет. Но удар по объекту энергоинфраструктуры Ивано-Франковской области, к счастью, обошелся без пострадавших.
Фото: Pixabay