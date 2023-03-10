Стабилизационные отключения света в Киеве отменили, — ДТЭК

Столица Украины снова со светом

В Киеве полностью возобновили электроснабжение после вчерашнего ракетного удара. Все стабилизационные отключения в украинской столице отменили.

Об этом сообщила пресс-служба компании ДТЭК на своем официальном Telegram-канале.

Киев со светом

Столица Украины через сутки после ракетных обстрелов полностью возобновила работу энергосистемы.

В 12.47 10 марта у всех жителей Киева появилась электроэнергия.

Стабилизационные отключения отменили

Таким образом, стабилизационные отключения электроэнергии в Киеве больше не применяются.

Впрочем, расслабляться киевлянам еще рано, отметили в ДТЭК.

"Ситуация в энергосистеме до сих пор сложна, поэтому следите за обновлениями", — подчеркнули в пресс-службе компании.

Напомним, что вчера, 9 марта, утром враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигались с опозданием, десять из них опаздывали более чем на час.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.

Даже в западных регионах Украины было зафиксировано попадание российских ракет. Но удар по объекту энергоинфраструктуры Ивано-Франковской области, к счастью, обошелся без пострадавших.

Фото: Pixabay