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Стабілізаційні відключення світла в Києві скасували, — ДТЕК

10 березня 2023 15:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Столиця України знову зі світлом
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У Києві повністю відновили електропостачання після учорашнього ракетного удару. Усі стабілізаційні відключення в українській столиці скасували.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК на своєму офіційному Telegram-каналі.

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Київ зі світлом

Столиця України через добу після ракетного обстрілу повністю відновила роботу енергосистеми.

О 12:47 10 березня у всіх мешканців Києва з’явилася електроенергія.

Стабілізаційні відключення скасували

Таким чином, стабілізаційні відключення електроенергії у Києві більше не застосовуються.

Втім, розслаблятися киянам ще рано, зазначили у ДТЕК.

"Ситуація в енергосистемі досі складна, тому слідкуйте за оновленнями", — наголосили у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, що учора, 9 березня, уранці ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухалися із запізненням, десять із них запізнювалися більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Навіть у західних регіонах України було зафіксовано влучання російських ракет. Але удар по об’єкту енергоінфраструктури Івано-Франківської області, на щастя, обійшовся без постраждалих.

Фото: Pixabay

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