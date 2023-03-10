Стабілізаційні відключення світла в Києві скасували, — ДТЕК

Столиця України знову зі світлом

У Києві повністю відновили електропостачання після учорашнього ракетного удару. Усі стабілізаційні відключення в українській столиці скасували.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК на своєму офіційному Telegram-каналі.

Київ зі світлом

Столиця України через добу після ракетного обстрілу повністю відновила роботу енергосистеми.

О 12:47 10 березня у всіх мешканців Києва з’явилася електроенергія.

Стабілізаційні відключення скасували

Таким чином, стабілізаційні відключення електроенергії у Києві більше не застосовуються.

Втім, розслаблятися киянам ще рано, зазначили у ДТЕК.

"Ситуація в енергосистемі досі складна, тому слідкуйте за оновленнями", — наголосили у пресслужбі компанії.

Нагадаємо, що учора, 9 березня, уранці ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухалися із запізненням, десять із них запізнювалися більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Навіть у західних регіонах України було зафіксовано влучання російських ракет. Але удар по об’єкту енергоінфраструктури Івано-Франківської області, на щастя, обійшовся без постраждалих.

Фото: Pixabay