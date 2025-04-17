Юрий Макаров — стала известна вероятная причина нападения

Журналист Юрий Макаров. Фото: Суспільне

На журналиста Юрия Макарова поздно вечером 16 апреля совершили покушение в Киеве. Правоохранители считают, что в этом деле есть пророссийский след.

Об этом сообщили в полиции в комментарии Суспільному.

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Одна из версий следствия относительно нападения на журналиста Макарова — пророссийский след, ведь он четко показывал свою позицию.

"В своей профессиональной деятельности он показывал проукраинскую позицию, поэтому как одна из версий рассматривается и пророссийский след", — сообщили анонимные источники РБК-Украина.

Что предшествовало

Напомним, поздно вечером 16 апреля неизвестный напал с ножом на Юрия Макарова и нанес ему ранения. Журналиста забрали в больницу в тяжелом состоянии, но сейчас его жизни ничего не угрожает.

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что нападение уже расследуют правоохранители, а он взял дело под личный контроль.