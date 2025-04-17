Юрий Макаров — стала известна вероятная причина нападения

Стала известна вероятная причина нападения на журналиста в Киеве
На журналиста Юрия Макарова поздно вечером 16 апреля совершили покушение в Киеве. Правоохранители считают, что в этом деле есть пророссийский след.
Об этом сообщили в полиции в комментарии Суспільному.
Причина нападения на Юрия Макарова в Киеве
Одна из версий следствия относительно нападения на журналиста Макарова — пророссийский след, ведь он четко показывал свою позицию.
"В своей профессиональной деятельности он показывал проукраинскую позицию, поэтому как одна из версий рассматривается и пророссийский след", — сообщили анонимные источники РБК-Украина.
Что предшествовало
Напомним, поздно вечером 16 апреля неизвестный напал с ножом на Юрия Макарова и нанес ему ранения. Журналиста забрали в больницу в тяжелом состоянии, но сейчас его жизни ничего не угрожает.
Глава МВД Игорь Клименко отметил, что нападение уже расследуют правоохранители, а он взял дело под личный контроль.
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