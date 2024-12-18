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Сталкер из Чернобыля развенчал популярные мифы о зоне отчуждения

18 декабря 2024 08:34
Анастасия Постоенко - Редактор
Правда о Чернобыле — мифы о зоне отчуждения и радиации
Заброшенные здания в Припяти. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Чернобыльская катастрофа, произошедшая 26 апреля 1986 года, до сих пор провоцирует волну мифов и даже пугает. Авария на Чернобыльской атомной электростанции, несомненно, стала одной из самых страшных техногенных трагедий в истории, но многие представления о ней остаются ложными.

О самых популярных мифах, не имеющих ничего общего с реалиями, рассказал анонимный сталкер на радио "Максимум".

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Мифы о Чернобыле
Парк аттракционов в городе Припять. Фото: УНИАН

Многие считают 30-километровую зону вокруг Чернобыля безлюдной и непригодной для жизни. На самом деле зона отчуждения не является "мертвой". На территории до сих пор живут так называемые "самоселы" — люди, вернувшиеся в свои дома, несмотря на опасность. Кроме того, здесь работают сотрудники ЧАЭС, занимаются содержанием объектов и контролем радиационного фона.

Кроме того, зона отчуждения стала популярным туристическим местом. Ежегодно тысячи туристов со всего мира приезжают в Чернобыль, чтобы увидеть город-призрак Припять, саркофаг над четвертым реактором и природу, которая здесь расцветает.

Животные в Чернобыле
Лошади Пржевальского в зоне отчуждения. Фото: УНИАН

Чернобыль сегодня — это не только памятник трагедии, но и уникальное место, где природа восстановилась до почти первозданного состояния, став домом для многих видов животных и птиц, среди которых зубры и лошади Пржевальского.

В зоне отчуждения слишком высок уровень радиации

Радиация действительно серьезная проблема в Чернобыльской зоне, однако она не распространена равномерно. Некоторые места, например подвал больницы в Припяти с одеждой пожарных, которые первыми ликвидировали последствия аварии, остаются "горячими". В то же время большинство территории имеет низкий радиационный фон.

Чернобыль Припять
Затерянный парк аттракционов в Припяти. Фото: Pexels

По словам специалистов и сталкеров, 30-километровая зона достаточно безопасна, и ее статус как закрытой территории может быть пересмотрен. Если провести соответствующие исследования, значительную часть зоны отчуждения можно перевести в статус природного заповедника.

Существуют ли мутанты в Чернобыле
Граффити в одной из недостроенных градирен на ЧАЭС. Фото: Pexels

В Чернобыле и Припяти живут монстры и отвратительные мутанты

Слухи о мутантах — это одна из самых распространенных легенд о Чернобыле. Выдумки о нескольких головных монстрах или странных видах животных популярны в массовой культуре, но они не имеют никакого научного подтверждения.

Так, после аварии местные жители рассказывали о необычно больших растениях и грибах. Это объясняется тем, что радиоактивный цезий и стронций повлияли на почву, служа своеобразным "удобрением". В то же время, никаких "страшных мутантов" в зоне отчуждения нет.

ЧАЭС
ЧАЭС для установления Укрытия-2. Фото: Flickr

Чернобыльская зона стала уникальным природным заповедником. Здесь живут редкие животные, которых не найти в других регионах Украины, в том числе зубры, лошади Пржевальского, лисы и медведи.

В Чернобыле нет ни воды, ни света, ни цивилизации

Несмотря на представление о полной изоляции, зона отчуждения не лишена цивилизационных условий. Многие "самоселы" имеют доступ к свету, воде, газу, а также ездят к родственникам в соседние города. В некоторых населенных пунктах работают магазины, а жители выращивают продукты на собственных огородах.

Магазин в Чернобыле
Магазин в Чернобыле. Фото: Flickr

"Самоселы" живут привычной жизнью, хотя их средний возраст составляет более 70 лет. Многие вернулись сюда сознательно, чтобы провести старость на родной земле.

Все, кто побывал в зоне ЧАЭС, заболеет раком

Чернобыльская катастрофа повлияла на здоровье людей, однако утверждать, что она является основной причиной раковых заболеваний в Украине, неправильно. По статистике, значительно более высокий уровень заболеваемости наблюдается в регионах с развитой химической промышленностью.

В частности, в Ровенской области, которая частично входит в Чернобыльскую зону, уровень рака является одним из самых низких в Украине. Это объясняется регулярным медицинским обследованием населения после крушения и отсутствием вредных предприятий в регионе.

Чернобыль мифы мутанты
Вид на ЧАЭС. Фото: Pexels

Ученые исследовали, как радиация влияет на жизнь собак в Чернобыле.

Также Новини.LIVE рассказало о подвиге ликвидаторов, которые помогали устранять последствия Чернобыльской катастрофы.

Киевская область Припять Чернобыльская АЭС развенчиваем мифы Чернобыль

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09:04 В Венеции появился новый остров — как это произошло

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